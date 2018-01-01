Як рятуватися від спеки на роботі: поради волинських фахівців

Медики розповіли, як вберегтися волинянам, які працюють на свіжому повітрі.Про це повідомили в Управлінні Держпраці у Волинській області.Рекомендується працівникам, які працюють на відкритій місцевості, дотримуватись заходів профілактики теплових ударів та в цілому перегрівання організму.Для запобігання перегріванню організму (гіпертермії) необхідно організувати раціональний режим праці і відпочинку. При роботах на відкритих місцевостях і температурі зовнішнього повітря 35ºС і вище тривалість періодів безперервної роботи повинна складати 15-20 хвилин з наступною тривалістю відпочинку не менше 10-12 хвилин у приміщеннях, які охолоджуються.При цьому допустима сумарна тривалість термічного навантаження за робочу зміну для осіб, які використовують спеціальний одяг для захисту від теплового випромінювання, не повинна перевищувати 4-5 годин, і півтори-дві години для осіб без спеціального одягу.У приміщеннях, які охолоджуються, аби уникнути негативного впливу на організм великого перепаду температур, слід підтримувати температуру повітря на рівні 24-25°C.Робота при температурі зовнішнього повітря більше 37ºС за показниками мікроклімату належить до небезпечних (екстремальних). За цієї температури не рекомендується проведення робіт на відкритому повітрі. Слід змінити порядок робочого дня та перенести години праці на ранковий або вечірній час.Для захисту від надмірного теплового випромінювання обов’язково має бути спеціальний одяг або одяг з натуральних тканин.В умовах підвищеної температури рекомендується допускати до роботи осіб не молодше 25 і не старше 40 років.З метою профілактики зневоднення організму обов’язково необхідно дотримуватися питного режиму. Рекомендована температура питної води, напоїв, чаю + 10-15ºС.Важливо не лише оптимальна кількість водозабезпечення, а також поповнення втрати солей і мікроелементів, що виділяються з організму з потом, за рахунок вживання підсоленої води, мінеральної лужної води, молочно-кислих напоїв (знежирене молоко, молочна сироватка), соків, вітамінізованих напоїв, киснево-білкових коктейлів.Пити воду слід часто і потроху, щоб підтримувати хорошу гідратацію організму (оптимальний вміст води в організмі, який забезпечує його нормальну життєдіяльність, обмін речовин). При температурі повітря більше 30ºС і виконанні робіт середньої тяжкості потрібно випивати не менше 0,5 л води на годину – приблизно одну склянку кожні 20 хвилин.Для підтримки імунітету і зниження інтоксикації організму рекомендується вживання фруктів і овочів.