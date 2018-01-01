У луцьких школах не буде груп продовженого дня, – ЗМІ
Сьогодні, 19:13
Адміністрації луцьких шкіл вже попереджають батьків про те, що після уроків буде необхідно забирати дітей додому.
Про це пише Волинь-Нова.
Батьки луцьких школярів молодших класів у глибокому шоці: днями їх почали повідомляти, що з першого вересня у школах міста не функціонуватимуть звичні групи продовженого дня.
Мовляв, вони фінансуються з місцевого бюджету – проте луцька влада вирішила на цьому «зекономити».
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Про це пише Волинь-Нова.
Батьки луцьких школярів молодших класів у глибокому шоці: днями їх почали повідомляти, що з першого вересня у школах міста не функціонуватимуть звичні групи продовженого дня.
Мовляв, вони фінансуються з місцевого бюджету – проте луцька влада вирішила на цьому «зекономити».
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