У луцьких школах не буде груп продовженого дня, – ЗМІ





Про це пише



Батьки луцьких школярів молодших класів у глибокому шоці: днями їх почали повідомляти, що з першого вересня у школах міста не функціонуватимуть звичні групи продовженого дня.



Мовляв, вони фінансуються з місцевого бюджету – проте луцька влада вирішила на цьому «зекономити».

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