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У луцьких школах не буде груп продовженого дня, – ЗМІ

У луцьких школах не буде груп продовженого дня, – ЗМІ
Адміністрації луцьких шкіл вже попереджають батьків про те, що після уроків буде необхідно забирати дітей додому.

Про це пише Волинь-Нова.

Батьки луцьких школярів молодших класів у глибокому шоці: днями їх почали повідомляти, що з першого вересня у школах міста не функціонуватимуть звичні групи продовженого дня.

Мовляв, вони фінансуються з місцевого бюджету – проте луцька влада вирішила на цьому «зекономити».

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Теги: школа, Луцьк, проблема
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