«Вдень і вночі»: опублікували незвичні фото Ковеля
Сьогодні, 21:19
У мережі оприлюднили світлини, як виглядають цікаві місця у Ковелі вдень та вночі.
На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook опублікував Максим Бурда.
Чоловік зізнався, що проект «Ковель вдень та вночі» виник ще минулого року, але все «не доходили руки до його реалізації». Ййого завдання - показати визначні місця міста вдень та вночі та почати звертати увагу на те, що воно дійсно гарне.
«Надіюся, що й Ковель колись буде туристичним містечком, а не лише плацдармом для «бабульок-торгашей» на вокзалі», - зазначив Бурда.
Він додав, що в рамках проекту знадобилося зробити 12 фото вдень і вночі і відібрати лише 6 фотографій. На жаль, решта місць недостатньо освітлені.
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На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook опублікував Максим Бурда.
Чоловік зізнався, що проект «Ковель вдень та вночі» виник ще минулого року, але все «не доходили руки до його реалізації». Ййого завдання - показати визначні місця міста вдень та вночі та почати звертати увагу на те, що воно дійсно гарне.
«Надіюся, що й Ковель колись буде туристичним містечком, а не лише плацдармом для «бабульок-торгашей» на вокзалі», - зазначив Бурда.
Він додав, що в рамках проекту знадобилося зробити 12 фото вдень і вночі і відібрати лише 6 фотографій. На жаль, решта місць недостатньо освітлені.
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