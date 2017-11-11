«Вдень і вночі»: опублікували незвичні фото Ковеля

У мережі оприлюднили світлини, як виглядають цікаві місця у Ковелі вдень та вночі.На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook опублікувавЧоловік зізнався, що проект «Ковель вдень та вночі» виник ще минулого року, але все «не доходили руки до його реалізації». Ййого завдання - показати визначні місця міста вдень та вночі та почати звертати увагу на те, що воно дійсно гарне.«Надіюся, що й Ковель колись буде туристичним містечком, а не лише плацдармом для «бабульок-торгашей» на вокзалі», - зазначив Бурда.Він додав, що в рамках проекту знадобилося зробити 12 фото вдень і вночі і відібрати лише 6 фотографій. На жаль, решта місць недостатньо освітлені.