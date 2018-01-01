Оператори служби 102 на Волині отримали сертифікати ОБСЄ
Сьогодні, 21:43
На Волині завершився навчальний тренінг з реагування на звернення осіб, постраждалих від гендерно зумовленого насильства для операторів лінії «102».
Учасникам вручили відповідні сертифікати ОБСЄ, - повідомили у СК ГУНП в області.
Поліцейських ознайомили з практикою спілкування з громадянами, які постраждали від насильства. Правоохоронцям розповіли, як полегшити процес спілкування з громадянами, для того щоб скоротити час реагування на проблему заявника.
«Дуже важливо проводити подібні навчання зі службами, які в числі перших стикаються з порушеннями. Адже саме оператори лінії «102» першими реагують на проблеми людей та налаштовують на відповідну роботу наряди поліції, які виїжджають на місце події», – зазначив начальник відділу служби «102» волинської поліції Михайло Гаврилюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Учасникам вручили відповідні сертифікати ОБСЄ, - повідомили у СК ГУНП в області.
Поліцейських ознайомили з практикою спілкування з громадянами, які постраждали від насильства. Правоохоронцям розповіли, як полегшити процес спілкування з громадянами, для того щоб скоротити час реагування на проблему заявника.
«Дуже важливо проводити подібні навчання зі службами, які в числі перших стикаються з порушеннями. Адже саме оператори лінії «102» першими реагують на проблеми людей та налаштовують на відповідну роботу наряди поліції, які виїжджають на місце події», – зазначив начальник відділу служби «102» волинської поліції Михайло Гаврилюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Мешканці частини 40-го в Луцьку 2 місяці – без гарячої води
Сьогодні, 22:24
В ОТГ поблизу Луцька встановили відеокамери
Сьогодні, 21:55
Оператори служби 102 на Волині отримали сертифікати ОБСЄ
Сьогодні, 21:43
«Вдень і вночі»: опублікували незвичні фото Ковеля
Сьогодні, 21:19
Поет із Волині одружився з тележурналісткою. ФОТО
Сьогодні, 21:12