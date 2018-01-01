Оператори служби 102 на Волині отримали сертифікати ОБСЄ

На Волині завершився навчальний тренінг з реагування на звернення осіб, постраждалих від гендерно зумовленого насильства для операторів лінії «102».Учасникам вручили відповідні сертифікати ОБСЄ, - повідомили у СК ГУНП в області.Поліцейських ознайомили з практикою спілкування з громадянами, які постраждали від насильства. Правоохоронцям розповіли, як полегшити процес спілкування з громадянами, для того щоб скоротити час реагування на проблему заявника.«Дуже важливо проводити подібні навчання зі службами, які в числі перших стикаються з порушеннями. Адже саме оператори лінії «102» першими реагують на проблеми людей та налаштовують на відповідну роботу наряди поліції, які виїжджають на місце події», – зазначив начальник відділу служби «102» волинської поліції