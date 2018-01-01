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В ОТГ поблизу Луцька встановили відеокамери

В ОТГ поблизу Луцька встановили відеокамери
На дорогах на території Княгининівської об’єднаної територіальної громади встановлено камери відеоспостереження.

Про це у Facebook повідомила глава ОТГ Олена Твердохліб.

«Тепер ми бачимо все,що робиться на трасі М19 в Зміїнці, Милушах, Княгининку, Сирниках і виїзді з Княгининка в сторону Жидичина», – зазначила Твердохліб.

За її словами, завтра, 15 серпня, це обладнання підключать на райвідділ поліції та ГУНП у Волинській області.


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Теги: відеокамери, Волинь
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