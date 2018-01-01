В ОТГ поблизу Луцька встановили відеокамери





Про це у Facebook повідомила глава ОТГ Олена Твердохліб.



«Тепер ми бачимо все,що робиться на трасі М19 в Зміїнці, Милушах, Княгининку, Сирниках і виїзді з Княгининка в сторону Жидичина», – зазначила Твердохліб.



За її словами, завтра, 15 серпня, це обладнання підключать на райвідділ поліції та ГУНП у Волинській області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На дорогах на території Княгининівської об’єднаної територіальної громади встановлено камери відеоспостереження.Про це у Facebook повідомила глава ОТГ«Тепер ми бачимо все,що робиться на трасі М19 в Зміїнці, Милушах, Княгининку, Сирниках і виїзді з Княгининка в сторону Жидичина», – зазначила Твердохліб.За її словами, завтра, 15 серпня, це обладнання підключать на райвідділ поліції та ГУНП у Волинській області.

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