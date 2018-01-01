Мешканці частини 40-го в Луцьку 2 місяці – без гарячої води

Мешканці частини 40-го мікрорайону в Луцьку уже два місяці – без гарячого водопостачання.Про це у соціальній мережі Facebook написав директор Волинського обласного центру зайнятості«Жителі 40-го кварталу уже більше двох місяців без гарячої води», - зазначив він.За словами Романюка, ще наприкінці травня на районі розпочали заміну труб і відключили гарячу воду.«Проте найбільш не приємно в цій ситуації те, що жодні роботи впродовж вже місяця не ведуться взагалі. А люди продовжують страждати і далі. Живемо ніби в місті, а, насправді, в сільських умовах», - йдеться в дописі.