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Мешканці частини 40-го в Луцьку 2 місяці – без гарячої води

Мешканці частини 40-го в Луцьку 2 місяці – без гарячої води
Мешканці частини 40-го мікрорайону в Луцьку уже два місяці – без гарячого водопостачання.

Про це у соціальній мережі Facebook написав директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк.

«Жителі 40-го кварталу уже більше двох місяців без гарячої води», - зазначив він.

За словами Романюка, ще наприкінці травня на районі розпочали заміну труб і відключили гарячу воду.

«Проте найбільш не приємно в цій ситуації те, що жодні роботи впродовж вже місяця не ведуться взагалі. А люди продовжують страждати і далі. Живемо ніби в місті, а, насправді, в сільських умовах», - йдеться в дописі.


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Теги: гаряча вода, Луцьк
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