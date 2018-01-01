Мешканці частини 40-го в Луцьку 2 місяці – без гарячої води
Сьогодні, 22:24
Мешканці частини 40-го мікрорайону в Луцьку уже два місяці – без гарячого водопостачання.
Про це у соціальній мережі Facebook написав директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк.
«Жителі 40-го кварталу уже більше двох місяців без гарячої води», - зазначив він.
За словами Романюка, ще наприкінці травня на районі розпочали заміну труб і відключили гарячу воду.
«Проте найбільш не приємно в цій ситуації те, що жодні роботи впродовж вже місяця не ведуться взагалі. А люди продовжують страждати і далі. Живемо ніби в місті, а, насправді, в сільських умовах», - йдеться в дописі.
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Про це у соціальній мережі Facebook написав директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк.
«Жителі 40-го кварталу уже більше двох місяців без гарячої води», - зазначив він.
За словами Романюка, ще наприкінці травня на районі розпочали заміну труб і відключили гарячу воду.
«Проте найбільш не приємно в цій ситуації те, що жодні роботи впродовж вже місяця не ведуться взагалі. А люди продовжують страждати і далі. Живемо ніби в місті, а, насправді, в сільських умовах», - йдеться в дописі.
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