У селищі під Луцьком – конфлікт за ставок
Сьогодні, 05:52
У селищі Рокині поблизу Луцька триває конфлікт навколо водойми орнітологічного заказника «Рокинівський».
Про це повідомляє Перший.
У селищі Рокині на близько 13 гектарах водойми орнітологічного заказника «Рокинівський» вже кілька років господарює бізнесмен Сергій Балабух. На сполох б’є директор місцевого музею-скансену Олександр Середюк, запевняє, що від рук підприємця потерпають як люди, так і тварини та птахи.
Голови ОТГ Олена Твердохліб запевняє, що Сергій Балабух є орендарем лише гідроспоруд, однак до ставу жодного стосунку не має.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Перший.
У селищі Рокині на близько 13 гектарах водойми орнітологічного заказника «Рокинівський» вже кілька років господарює бізнесмен Сергій Балабух. На сполох б’є директор місцевого музею-скансену Олександр Середюк, запевняє, що від рук підприємця потерпають як люди, так і тварини та птахи.
Голови ОТГ Олена Твердохліб запевняє, що Сергій Балабух є орендарем лише гідроспоруд, однак до ставу жодного стосунку не має.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У селищі під Луцьком – конфлікт за ставок
Сьогодні, 05:52
Екс-господарем врятованого у Луцьку пса займеться поліція
Сьогодні, 04:44
Помер письменник Едуард Успенський, який вигадав Чебурашку
Сьогодні, 03:57
У родині депутата ледь не заморили голодом дитину. ВІДЕО
Сьогодні, 02:48
В аварії у Луцьку постраждала жінка. ФОТО
Сьогодні, 02:06