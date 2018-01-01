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У селищі під Луцьком – конфлікт за ставок

У селищі під Луцьком – конфлікт за ставок
У селищі Рокині поблизу Луцька триває конфлікт навколо водойми орнітологічного заказника «Рокинівський».

Про це повідомляє Перший.

У селищі Рокині на близько 13 гектарах водойми орнітологічного заказника «Рокинівський» вже кілька років господарює бізнесмен Сергій Балабух. На сполох б’є директор місцевого музею-скансену Олександр Середюк, запевняє, що від рук підприємця потерпають як люди, так і тварини та птахи.

Голови ОТГ Олена Твердохліб запевняє, що Сергій Балабух є орендарем лише гідроспоруд, однак до ставу жодного стосунку не має.

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Теги: конфлікт, Волинь
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