Затримали рекордну партію бурштину, яку мали везти через «Ягодин»

Запорізькі фіскали вилучили найбільшу за останні роки партію бурштину завважки 500 кілограмів, яку планували вивезти за кордон через пункт пропуску «Ягодин» на Волині.Про це повідомляє прес-центр ДФС.Вивезення найбільшої за останні роки партії бурштину упередили працівники Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Запорізької митниці ДФС.До митного поста «Запоріжжя-центральний» Запорізької митниці ДФС було подано митну декларацію на вантаж паливні гранули загальною вагою у 21 тонну, упаковані в мішки з пластикової тканини на дерев’яних піддонах.Відправником товару зазначалася одна із запорізьких компаній, а одержувачем – англійська компанія. Згідно з наданими документами товар переміщували до Литви (Клайпеда), а вивезення за межі митної території України мало бути здійснено до Польщі через пункт пропуску «Ягодин-Дорохуськ».Під час попереднього аналізу наданих документів та обставин переміщення товарів було виявлено нетиповість маршруту поставки та використання ризикового «товару прикриття – Паливні пелети».З огляду на це митники вирішили провести митний огляд вантажу.Під час митного огляду виявили бурштин різних фракцій. За попередніми підрахунками, мова йде про понад 500 кг.Товар вилучено, його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.