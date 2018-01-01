В аварії у Луцьку постраждала жінка. ФОТО





ДТП сталась 14 серпня,- повідомляє



За словами очевидця, дорогу переходила жінка, тож Opel зупинився, аби її пропустити. «Таврія», яка їхала позаду, не дотрималась безпечної дистанції і врізалась в машину попереду.



На місце пригоди прибула патрульна поліція та швидка. Медики надали допомогу жінці, адже їй на ногу наїхав Opel. Він на швидкості не встиг вчасно загальмувати.



У результаті на Львівській утворився затор.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Львівській поблизу тубдиспансера трапилася аварія за участі легковиків «Таврія» та Opel.ДТП сталась 14 серпня,- повідомляє Район.Луцьк За словами очевидця, дорогу переходила жінка, тож Opel зупинився, аби її пропустити. «Таврія», яка їхала позаду, не дотрималась безпечної дистанції і врізалась в машину попереду.На місце пригоди прибула патрульна поліція та швидка. Медики надали допомогу жінці, адже їй на ногу наїхав Opel. Він на швидкості не встиг вчасно загальмувати.У результаті на Львівській утворився затор.

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