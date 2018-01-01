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В аварії у Луцьку постраждала жінка. ФОТО

В аварії у Луцьку постраждала жінка. ФОТО
У Луцьку на вулиці Львівській поблизу тубдиспансера трапилася аварія за участі легковиків «Таврія» та Opel.

ДТП сталась 14 серпня,- повідомляє Район.Луцьк.

За словами очевидця, дорогу переходила жінка, тож Opel зупинився, аби її пропустити. «Таврія», яка їхала позаду, не дотрималась безпечної дистанції і врізалась в машину попереду.

На місце пригоди прибула патрульна поліція та швидка. Медики надали допомогу жінці, адже їй на ногу наїхав Opel. Він на швидкості не встиг вчасно загальмувати.

У результаті на Львівській утворився затор.


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Теги: ДТП, Луцьк
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