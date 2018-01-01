В аварії у Луцьку постраждала жінка. ФОТО
Сьогодні, 02:06
У Луцьку на вулиці Львівській поблизу тубдиспансера трапилася аварія за участі легковиків «Таврія» та Opel.
ДТП сталась 14 серпня,- повідомляє Район.Луцьк.
За словами очевидця, дорогу переходила жінка, тож Opel зупинився, аби її пропустити. «Таврія», яка їхала позаду, не дотрималась безпечної дистанції і врізалась в машину попереду.
На місце пригоди прибула патрульна поліція та швидка. Медики надали допомогу жінці, адже їй на ногу наїхав Opel. Він на швидкості не встиг вчасно загальмувати.
У результаті на Львівській утворився затор.
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ДТП сталась 14 серпня,- повідомляє Район.Луцьк.
За словами очевидця, дорогу переходила жінка, тож Opel зупинився, аби її пропустити. «Таврія», яка їхала позаду, не дотрималась безпечної дистанції і врізалась в машину попереду.
На місце пригоди прибула патрульна поліція та швидка. Медики надали допомогу жінці, адже їй на ногу наїхав Opel. Він на швидкості не встиг вчасно загальмувати.
У результаті на Львівській утворився затор.
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