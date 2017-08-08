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Опублікували фото оповитого туманом Світязю з висоти пташиного польоту

Опублікували фото оповитого туманом Світязю з висоти пташиного польоту
Фотограф Роман Домбровський зазнімкував з висоти пташиного польоту, який був ранок на озері Світязь.

Про це повідомляє Перший.

Неймовірні кадри сходу сонця та туману над селом, а також прекрасні краєвиди озера – у добірці світлин.

Опублікували фото оповитого туманом Світязю з висоти пташиного польоту
Опублікували фото оповитого туманом Світязю з висоти пташиного польоту
Опублікували фото оповитого туманом Світязю з висоти пташиного польоту
Опублікували фото оповитого туманом Світязю з висоти пташиного польоту
Опублікували фото оповитого туманом Світязю з висоти пташиного польоту
Опублікували фото оповитого туманом Світязю з висоти пташиного польоту
Опублікували фото оповитого туманом Світязю з висоти пташиного польоту
Опублікували фото оповитого туманом Світязю з висоти пташиного польоту
Опублікували фото оповитого туманом Світязю з висоти пташиного польоту
Опублікували фото оповитого туманом Світязю з висоти пташиного польоту
Опублікували фото оповитого туманом Світязю з висоти пташиного польоту
Опублікували фото оповитого туманом Світязю з висоти пташиного польоту
Опублікували фото оповитого туманом Світязю з висоти пташиного польоту
Опублікували фото оповитого туманом Світязю з висоти пташиного польоту
Опублікували фото оповитого туманом Світязю з висоти пташиного польоту
Опублікували фото оповитого туманом Світязю з висоти пташиного польоту
Опублікували фото оповитого туманом Світязю з висоти пташиного польоту
Опублікували фото оповитого туманом Світязю з висоти пташиного польоту
Опублікували фото оповитого туманом Світязю з висоти пташиного польоту
Опублікували фото оповитого туманом Світязю з висоти пташиного польоту
Опублікували фото оповитого туманом Світязю з висоти пташиного польоту

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Теги: Світязь, цікаво
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