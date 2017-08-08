Опублікували фото оповитого туманом Світязю з висоти пташиного польоту
Сьогодні, 08:05
Фотограф Роман Домбровський зазнімкував з висоти пташиного польоту, який був ранок на озері Світязь.
Про це повідомляє Перший.
Неймовірні кадри сходу сонця та туману над селом, а також прекрасні краєвиди озера – у добірці світлин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Перший.
Неймовірні кадри сходу сонця та туману над селом, а також прекрасні краєвиди озера – у добірці світлин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Столітні фото з Карасина та Маневич
Сьогодні, 08:33
На Донбасі важко поранили волинянина: просять допомоги
Сьогодні, 08:17
Опублікували фото оповитого туманом Світязю з висоти пташиного польоту
Сьогодні, 08:05
На даху висотки в Луцьку влаштують театральний експеримент
Сьогодні, 06:59
У селищі під Луцьком – конфлікт за ставок
Сьогодні, 05:52