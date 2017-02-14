До Волині докотився новий флешмоб. ФОТО
Сьогодні, 00:32
Речниця управління СБУ у Волинській області Іванна Поліщук закликає взяти участь у флешмобі з нагоди Дня українського прапора.
Про це вона написала у соціальній мережі Facebook.
Поліщук нагадала, що 23 серпня – День українського прапора. Тому вона закликала з цієї нагоди взяти участь у флешмобі «Мій прапор – моя гордість».
«Необхідно опублікувати фото із Українським прапором, поставити хештег «мійпрапормоягордість» та передати естафету друзям! Передаю естафету із задоволенням усім своїм друзям і колегам! Флешмоб започаткований у Маріуполі, продовжується в Краматорську», - йдеться в дописі.
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Про це вона написала у соціальній мережі Facebook.
Поліщук нагадала, що 23 серпня – День українського прапора. Тому вона закликала з цієї нагоди взяти участь у флешмобі «Мій прапор – моя гордість».
«Необхідно опублікувати фото із Українським прапором, поставити хештег «мійпрапормоягордість» та передати естафету друзям! Передаю естафету із задоволенням усім своїм друзям і колегам! Флешмоб започаткований у Маріуполі, продовжується в Краматорську», - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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