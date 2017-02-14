До Волині докотився новий флешмоб. ФОТО

Речниця управління СБУ у Волинській областізакликає взяти участь у флешмобі з нагоди Дня українського прапора.Про це вона написала у соціальній мережі Facebook.Поліщук нагадала, що 23 серпня – День українського прапора. Тому вона закликала з цієї нагоди взяти участь у флешмобі «Мій прапор – моя гордість».«Необхідно опублікувати фото із Українським прапором, поставити хештег «мійпрапормоягордість» та передати естафету друзям! Передаю естафету із задоволенням усім своїм друзям і колегам! Флешмоб започаткований у Маріуполі, продовжується в Краматорську», - йдеться в дописі.