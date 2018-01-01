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Екс-господарем врятованого у Луцьку пса займеться поліція

Екс-господарем врятованого у Луцьку пса займеться поліція
Активісти поскаржилися у поліцію на колишнього господаря собаки, для порятунку якого небайдужі лучани влаштували справжнісіньку спецоперацію.

Про це повідомляє 5 канал.

Через жорстоке поводження з твариною зоозахисники поскаржилися на чоловіка у поліцію. Йому загрожує штраф у 8,5 тисячі гривень або навіть обмеження волі до 3 років.

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Окрім того, активісти відкрили рахунок для допомоги чотирилапій Беллі, бо виснажений пес потребує тривалої реабілітації та спеціального харчування. Собаці вже навіть підшукали нового господаря.



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Теги: собаки, Луцьк
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