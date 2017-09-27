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У родині депутата ледь не заморили голодом дитину. ВІДЕО

У родині депутата ледь не заморили голодом дитину. ВІДЕО
У Кіровоградській області із родини депутата районної ради забрали заморене голодом дитя.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Чотирирічний хлопчик важив лише 7 кілограмів – це вага кількамісячного немовляти. А його вигляд шокував навіть досвідчених педіатрів. Малюк просив лише хліба і води, бо вочевидь іншої їжі ніколи не їв.

Що зараз із хлопчиком і як пояснюють його стан батьки – далі в сюжеті.



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Теги: голод, дитина
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