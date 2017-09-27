У родині депутата ледь не заморили голодом дитину. ВІДЕО





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Чотирирічний хлопчик важив лише 7 кілограмів – це вага кількамісячного немовляти. А його вигляд шокував навіть досвідчених педіатрів. Малюк просив лише хліба і води, бо вочевидь іншої їжі ніколи не їв.



Що зараз із хлопчиком і як пояснюють його стан батьки – далі в сюжеті.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кіровоградській області із родини депутата районної ради забрали заморене голодом дитя.Про це йдеться в сюжеті ТСН Чотирирічний хлопчик важив лише 7 кілограмів – це вага кількамісячного немовляти. А його вигляд шокував навіть досвідчених педіатрів. Малюк просив лише хліба і води, бо вочевидь іншої їжі ніколи не їв.Що зараз із хлопчиком і як пояснюють його стан батьки – далі в сюжеті.

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