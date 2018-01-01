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Помер письменник Едуард Успенський, який вигадав Чебурашку

Помер письменник Едуард Успенський, який вигадав Чебурашку
Увечері 14 серпня у віці 80 років помер російський дитячий письменник Едуард Успенський. Сталося це у його будинку в селі Пучково біля Москви.

Про це повідомляє 24 канал.

Зазначається, що 9 серпня письменникові стало погано в своєму будинку – він втратив свідомість. Медиків викликала його дружина. Йому змогли допомогти, але в лікарню Успенський не поїхав – залишився вдома, не дивлячись на те, що був дуже слабкий.

Раніше Успенський зізнавався, що хворий на рак.

Довідково:

Радянський і російський дитячий письменник і сценарист. Народився в Московській області 22 грудня 1937 року. У 1961 році закінчив Московський авіаційний інститут отримавши освіту інженера. Він є автором таких таких популярних літературних персонажів, як Чебурашка, Крокодил Гена, стара Шапокляк, кіт Матроскін, собака Шарик, Дядя Федір, листоноша Пєчкін та інші. Твори письменника перекладені більш ніж на 25 мов.



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Теги: Едуард Успенський
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