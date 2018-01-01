Помер письменник Едуард Успенський, який вигадав Чебурашку

Едуард Успенський. Сталося це у його будинку в селі Пучково біля Москви.



Про це повідомляє



Зазначається, що 9 серпня письменникові стало погано в своєму будинку – він втратив свідомість. Медиків викликала його дружина. Йому змогли допомогти, але в лікарню Успенський не поїхав – залишився вдома, не дивлячись на те, що був дуже слабкий.



Раніше Успенський зізнавався, що хворий на рак.



Довідково:



Радянський і російський дитячий письменник і сценарист. Народився в Московській області 22 грудня 1937 року. У 1961 році закінчив Московський авіаційний інститут отримавши освіту інженера. Він є автором таких таких популярних літературних персонажів, як Чебурашка, Крокодил Гена, стара Шапокляк, кіт Матроскін, собака Шарик, Дядя Федір, листоноша Пєчкін та інші. Твори письменника перекладені більш ніж на 25 мов.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Увечері 14 серпня у віці 80 років помер російський дитячий письменник. Сталося це у його будинку в селі Пучково біля Москви.Про це повідомляє 24 канал Зазначається, що 9 серпня письменникові стало погано в своєму будинку – він втратив свідомість. Медиків викликала його дружина. Йому змогли допомогти, але в лікарню Успенський не поїхав – залишився вдома, не дивлячись на те, що був дуже слабкий.Раніше Успенський зізнавався, що хворий на рак.Радянський і російський дитячий письменник і сценарист. Народився в Московській області 22 грудня 1937 року. У 1961 році закінчив Московський авіаційний інститут отримавши освіту інженера. Він є автором таких таких популярних літературних персонажів, як Чебурашка, Крокодил Гена, стара Шапокляк, кіт Матроскін, собака Шарик, Дядя Федір, листоноша Пєчкін та інші. Твори письменника перекладені більш ніж на 25 мов.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію