У Луцьку відключать світло на декількох вулицях: перелік





Про це повідомили на сайті Луцькради.



У середу, 15 серпня, з 11:00 до 19:00 буде припинене електропостачання за такими адресами:



Володимирська 3-51, 20-42, Вербова, Революційна, Старосільська, Березова, Тургенєва, Горіхова, Кленова, Берестечківська, Соснова, Ясенова, Путінцева 6-24, 7-23.



«Просимо вибачення за тимчасові незручності», - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на декілька годин відключать електропостачання у деяких будинках.Про це повідомили на сайті Луцькради.У середу, 15 серпня, з 11:00 до 19:00 буде припинене електропостачання за такими адресами:Володимирська 3-51, 20-42, Вербова, Революційна, Старосільська, Березова, Тургенєва, Горіхова, Кленова, Берестечківська, Соснова, Ясенова, Путінцева 6-24, 7-23.«Просимо вибачення за тимчасові незручності», - йдеться у повідомленні.

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