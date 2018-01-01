У Луцьку відключать світло на декількох вулицях: перелік
Сьогодні, 08:55
У Луцьку на декілька годин відключать електропостачання у деяких будинках.
Про це повідомили на сайті Луцькради.
У середу, 15 серпня, з 11:00 до 19:00 буде припинене електропостачання за такими адресами:
Володимирська 3-51, 20-42, Вербова, Революційна, Старосільська, Березова, Тургенєва, Горіхова, Кленова, Берестечківська, Соснова, Ясенова, Путінцева 6-24, 7-23.
«Просимо вибачення за тимчасові незручності», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили на сайті Луцькради.
У середу, 15 серпня, з 11:00 до 19:00 буде припинене електропостачання за такими адресами:
Володимирська 3-51, 20-42, Вербова, Революційна, Старосільська, Березова, Тургенєва, Горіхова, Кленова, Берестечківська, Соснова, Ясенова, Путінцева 6-24, 7-23.
«Просимо вибачення за тимчасові незручності», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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