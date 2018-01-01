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У Луцьку відключать світло на декількох вулицях: перелік

У Луцьку відключать світло на декількох вулицях: перелік
У Луцьку на декілька годин відключать електропостачання у деяких будинках.

Про це повідомили на сайті Луцькради.

У середу, 15 серпня, з 11:00 до 19:00 буде припинене електропостачання за такими адресами:

Володимирська 3-51, 20-42, Вербова, Революційна, Старосільська, Березова, Тургенєва, Горіхова, Кленова, Берестечківська, Соснова, Ясенова, Путінцева 6-24, 7-23.

«Просимо вибачення за тимчасові незручності», - йдеться у повідомленні.

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Теги: світло, Луцьк, електропостачання
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