вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 15 серпня

Курс валют у Луцьку на 15 серпня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.263, а продаж - 27.603.

Євро при купівлі становить - 30.895, при продажу - 31.660.

Курс російського рубля: купівля - 0.366, продаж - 0.426.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.780, продаж - 7.403.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
«Атовців і лучан хочуть зіткнути лобами»: у Луцьку обурені «перекиданням» бюджетних грошей. ФОТО. ВІДЕО
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер декан факультету мистецтв луцького вишу
Сьогодні, 09:13
Курс валют у Луцьку на 15 серпня
Сьогодні, 09:00
У Луцьку відключать світло на декількох вулицях: перелік
Сьогодні, 08:55
Столітні фото з Карасина та Маневич
Сьогодні, 08:33
На Донбасі важко поранили волинянина: просять допомоги
Сьогодні, 08:17
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 14 серпня Курс валют у Луцьку на 14 серпня
14 серпень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 13 серпня Курс валют у Луцьку на 13 серпня
13 серпень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 12 серпня Курс валют у Луцьку на 12 серпня
12 серпень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 9 серпня Курс валют у Луцьку на 9 серпня
10 серпень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер декан факультету мистецтв луцького вишу
Сьогодні, 09:13
 0
Курс валют у Луцьку на 15 серпня
Сьогодні, 09:00
 0
У Луцьку відключать світло на декількох вулицях: перелік
Сьогодні, 08:55
 0
Столітні фото з Карасина та Маневич
Сьогодні, 08:33
 0
На Донбасі важко поранили волинянина: просять допомоги
Сьогодні, 08:17
 0
Медіа
відео
1/8