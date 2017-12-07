За 2 грами – на 10 років: на «Ягодині» у чоловіка вилучили марихуану

Волинські митники вилучили у пасажира автобусу пакетик з марихуаною.Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.У пасажира рейсового автобуса «Варшава-Київ», що в’їжджав вУкраїну через пункт пропуску Ягодин, митниками спільно з прикордонниками знайшли речовину рослинного походження світло-зеленого кольору вагою брутто 2,32 г. Речовина схожа на особливонебезпечний наркотичний засіб – марихуану.Вона містилась у поліетиленовому пакетику, схованому у внутрішнійкишені дорожньої сумки коричневого кольору в багажному відсіку автобуса.ЇЇ власником виявився 24-річний громадянин України.Речовина вилучена для проведення її експертизи. Правоохоронниморганам надіслано повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за ст. 305 Кримінального Кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин).Санкція цієї статті – позбавлення волі на строк від 8 до 10 років зконфіскацією майна.