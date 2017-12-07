За 2 грами – на 10 років: на «Ягодині» у чоловіка вилучили марихуану
Сьогодні, 09:22
Волинські митники вилучили у пасажира автобусу пакетик з марихуаною.
Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
У пасажира рейсового автобуса «Варшава-Київ», що в’їжджав в
Україну через пункт пропуску Ягодин, митниками спільно з прикордонниками знайшли речовину рослинного походження світло-
зеленого кольору вагою брутто 2,32 г. Речовина схожа на особливо
небезпечний наркотичний засіб – марихуану.
Вона містилась у поліетиленовому пакетику, схованому у внутрішній
кишені дорожньої сумки коричневого кольору в багажному відсіку автобуса.
ЇЇ власником виявився 24-річний громадянин України.
Речовина вилучена для проведення її експертизи. Правоохоронним
органам надіслано повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за ст. 305 Кримінального Кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин).
Санкція цієї статті – позбавлення волі на строк від 8 до 10 років з
конфіскацією майна.
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Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
У пасажира рейсового автобуса «Варшава-Київ», що в’їжджав в
Україну через пункт пропуску Ягодин, митниками спільно з прикордонниками знайшли речовину рослинного походження світло-
зеленого кольору вагою брутто 2,32 г. Речовина схожа на особливо
небезпечний наркотичний засіб – марихуану.
Вона містилась у поліетиленовому пакетику, схованому у внутрішній
кишені дорожньої сумки коричневого кольору в багажному відсіку автобуса.
ЇЇ власником виявився 24-річний громадянин України.
Речовина вилучена для проведення її експертизи. Правоохоронним
органам надіслано повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за ст. 305 Кримінального Кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин).
Санкція цієї статті – позбавлення волі на строк від 8 до 10 років з
конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Небезпечний наркотичний засіб
Певно набагато небезпечніший за горілку.
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