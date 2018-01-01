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У Луцьку продали землі на 4 мільйони гривень

У Луцьку продали землі на 4 мільйони гривень
У Луцьку за перше півріччя 2018 року від продажу землі отримали 4,1 мільйона гривень.

Про це стало відомо середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.

У місті продали 7 земельних ділянок:
за 58,5 тисяч гривень землю площею 0,0224 га на вул. Конякіна, 25б; 56,5 тисяч – вул. Конякіна, 27а (0,0216 га);
381,7 тисячі – вул. Липинського, 2г (0,1320 га);
50,1 тисячі – пр-т Відродження, 15а (0,0326 га);
3,5 мільйона – вул. Ранкова, 26 (2,7229 га);
17,1 тисячі – пр-т Волі, 8а (0,0036 га) та
23,4 тисячі – пр-т Волі, 29а (0,0078 га).

Окрім того, надходження коштів пайової участі склали 8,3 мільйона.

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Теги: продаж землі, Луцьк, Луцькрада, гроші
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