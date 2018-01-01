У Луцьку продали землі на 4 мільйони гривень





Про це стало відомо середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.



У місті продали 7 земельних ділянок:

за 58,5 тисяч гривень землю площею 0,0224 га на вул. Конякіна, 25б; 56,5 тисяч – вул. Конякіна, 27а (0,0216 га);

381,7 тисячі – вул. Липинського, 2г (0,1320 га);

50,1 тисячі – пр-т Відродження, 15а (0,0326 га);

3,5 мільйона – вул. Ранкова, 26 (2,7229 га);

17,1 тисячі – пр-т Волі, 8а (0,0036 га) та

23,4 тисячі – пр-т Волі, 29а (0,0078 га).



Окрім того, надходження коштів пайової участі склали 8,3 мільйона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку за перше півріччя 2018 року від продажу землі отримали 4,1 мільйона гривень.Про це стало відомо середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.У місті продали 7 земельних ділянок:за 58,5 тисяч гривень землю площею 0,0224 га на вул. Конякіна, 25б; 56,5 тисяч – вул. Конякіна, 27а (0,0216 га);381,7 тисячі – вул. Липинського, 2г (0,1320 га);50,1 тисячі – пр-т Відродження, 15а (0,0326 га);3,5 мільйона – вул. Ранкова, 26 (2,7229 га);17,1 тисячі – пр-т Волі, 8а (0,0036 га) та23,4 тисячі – пр-т Волі, 29а (0,0078 га).Окрім того, надходження коштів пайової участі склали 8,3 мільйона.

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