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На Волині дебошира, який чіплявся до людей, зв'язали шнурівками

На Волині дебошира, який чіплявся до людей, зв'язали шнурівками
У Турійську хулігана зв’язали шнурівками, а тоді викликали поліцію.

Про це повідомляє спільнота Турійські новини у facebook, - пише Волинь-нова.

Інцидент трапився учора зранку, 14 серпня, на території заправки. Чоловік, який перебував у нетверезому стані, виражався нецензурною лексикою, викрикував: "Я - ВДВ", вимахував руками до людей, що перебували на території АЗС. На прохання припинити, чоловік не відреагував.

Кілька молодиків вирішили не миритись з такою поведінкою і, недовго думаючи, зв'язали руки чоловіка шнурівками, після чого зателефонували до поліції.

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Теги: дебошир, Турійськ
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