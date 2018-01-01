На Волині дебошира, який чіплявся до людей, зв'язали шнурівками





Про це повідомляє спільнота Турійські новини у facebook, - пише



Інцидент трапився учора зранку, 14 серпня, на території заправки. Чоловік, який перебував у нетверезому стані, виражався нецензурною лексикою, викрикував: "Я - ВДВ", вимахував руками до людей, що перебували на території АЗС. На прохання припинити, чоловік не відреагував.



Кілька молодиків вирішили не миритись з такою поведінкою і, недовго думаючи, зв'язали руки чоловіка шнурівками, після чого зателефонували до поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Турійську хулігана зв’язали шнурівками, а тоді викликали поліцію.Про це повідомляє спільнота Турійські новини у facebook, - пише Волинь-нова Інцидент трапився учора зранку, 14 серпня, на території заправки. Чоловік, який перебував у нетверезому стані, виражався нецензурною лексикою, викрикував: "Я - ВДВ", вимахував руками до людей, що перебували на території АЗС. На прохання припинити, чоловік не відреагував.Кілька молодиків вирішили не миритись з такою поведінкою і, недовго думаючи, зв'язали руки чоловіка шнурівками, після чого зателефонували до поліції.

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