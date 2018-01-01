У Луцьку вночі молодик побив та пограбував чоловіка





Інцидент трапився вночі, 12 серпня. В дворі будинку по вулиці Винниченка невідомий напав на 23-річного місцевого жителя, - інформує ГУНП у Волинській області.



Зловмисник побив його та відібрав мобільний телефон вартістю понад 4 тис. грн.



Поліцейські встановили, що пограбування скоїв раніше судимий 20-річний житель Луцька. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.









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