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У Луцьку вночі молодик побив та пограбував чоловіка

У Луцьку вночі молодик побив та пограбував чоловіка
У Луцьку чоловік побив та пограбував місцевого жителя.

Інцидент трапився вночі, 12 серпня. В дворі будинку по вулиці Винниченка невідомий напав на 23-річного місцевого жителя, - інформує ГУНП у Волинській області.

Зловмисник побив його та відібрав мобільний телефон вартістю понад 4 тис. грн.

Поліцейські встановили, що пограбування скоїв раніше судимий 20-річний житель Луцька. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.




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Теги: побиття, грабіж, Луцьк
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