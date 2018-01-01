На Волині автівка вилетіла з дороги та знесла огорожу. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:45
У Володимирі-Волинському на вулиці Устилузькій автомобіль Renault зніс металеву огорожу.
Про це пише БУГ.
ДТП трапилася 15 серпня, близько першої години ночі.
На місце ДТП прибула поліція.
Як повідомили в прес-службі патрульних поліцейських, 66-річний водій Renault не впорався з керуванням і наїхав на секцію огорожі.
Чоловік пройшов огляд на стан сп’яніння: він «надихав» 1, 49 проміле алкоголю, що в 7 разів перевищило норму.
На винуватця патрульні оформили 2 протоколи.
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Про це пише БУГ.
ДТП трапилася 15 серпня, близько першої години ночі.
На місце ДТП прибула поліція.
Як повідомили в прес-службі патрульних поліцейських, 66-річний водій Renault не впорався з керуванням і наїхав на секцію огорожі.
Чоловік пройшов огляд на стан сп’яніння: він «надихав» 1, 49 проміле алкоголю, що в 7 разів перевищило норму.
На винуватця патрульні оформили 2 протоколи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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