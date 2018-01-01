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На Волині автівка вилетіла з дороги та знесла огорожу. ФОТО. ОНОВЛЕНО

На Волині автівка вилетіла з дороги та знесла огорожу. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Володимирі-Волинському на вулиці Устилузькій автомобіль Renault зніс металеву огорожу.

Про це пише БУГ.

ДТП трапилася 15 серпня, близько першої години ночі.

На місце ДТП прибула поліція.

Як повідомили в прес-службі патрульних поліцейських, 66-річний водій Renault не впорався з керуванням і наїхав на секцію огорожі.

Чоловік пройшов огляд на стан сп’яніння: він «надихав» 1, 49 проміле алкоголю, що в 7 разів перевищило норму.

На винуватця патрульні оформили 2 протоколи.
На Волині автівка вилетіла з дороги та знесла огорожу. ФОТО. ОНОВЛЕНО
На Волині автівка вилетіла з дороги та знесла огорожу. ФОТО. ОНОВЛЕНО
На Волині автівка вилетіла з дороги та знесла огорожу. ФОТО. ОНОВЛЕНО
На Волині автівка вилетіла з дороги та знесла огорожу. ФОТО. ОНОВЛЕНО

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Теги: аварія, ДТП, Володимир-Волинський, Волинь
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