На Волині автівка вилетіла з дороги та знесла огорожу. ФОТО. ОНОВЛЕНО





Про це пише



ДТП трапилася 15 серпня, близько першої години ночі.



На місце ДТП прибула поліція.



Як повідомили в прес-службі патрульних поліцейських, 66-річний водій Renault не впорався з керуванням і наїхав на секцію огорожі.



Чоловік пройшов огляд на стан сп’яніння: він «надихав» 1, 49 проміле алкоголю, що в 7 разів перевищило норму.



На винуватця патрульні оформили 2 протоколи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на вулиці Устилузькій автомобіль Renault зніс металеву огорожу.Про це пише БУГ ДТП трапилася 15 серпня, близько першої години ночі.На місце ДТП прибула поліція.Як повідомили в прес-службі патрульних поліцейських, 66-річний водій Renault не впорався з керуванням і наїхав на секцію огорожі.Чоловік пройшов огляд на стан сп’яніння: він «надихав» 1, 49 проміле алкоголю, що в 7 разів перевищило норму.На винуватця патрульні оформили 2 протоколи.

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