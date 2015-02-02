У Луцьку відбудеться акустичний вечір до 50-річчя Андрія Кузьменка





Захід організовує Громадянський Рух "CВІДОМІ", - пише



"Рахувати дати – то є ідіотська традиція", – колись сказав шанований усіма музикант, той, про кого з теплотою в душі згадає чи не кожен українець. 17 серпня свій 50-тий день народження міг би святкувати український співак, письменник, телеведучий, продюсер, актор, лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко.



Громадянський Рух "СВІДОМІ" щиро запрошує усіх лучан та гостей міста на акустичний вечір до 50-ї річниці з дня народження Андрія Кузьменка (Кузьми). Тепла атмосфера, жива музика, приємні емоції. Формат вільного мікрофона дає можливість кожному виступити на імпровізованій сцені. Саме тому діставайте свої пледи, каремати, повторюйте слова пісень і обов'язково долучайтесь!



Початок о 20:00 годині 17 серпня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У «СітіПарку» відбудеться акустичний вечір до 50-річчя Андрія Кузьменка.Захід організовує Громадянський Рух "CВІДОМІ", - пише Конкурент "Рахувати дати – то є ідіотська традиція", – колись сказав шанований усіма музикант, той, про кого з теплотою в душі згадає чи не кожен українець. 17 серпня свій 50-тий день народження міг би святкувати український співак, письменник, телеведучий, продюсер, актор, лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко.Громадянський Рух "СВІДОМІ" щиро запрошує усіх лучан та гостей міста на акустичний вечір до 50-ї річниці з дня народження Андрія Кузьменка (Кузьми). Тепла атмосфера, жива музика, приємні емоції. Формат вільного мікрофона дає можливість кожному виступити на імпровізованій сцені. Саме тому діставайте свої пледи, каремати, повторюйте слова пісень і обов'язково долучайтесь!Початок о 20:00 годині 17 серпня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію