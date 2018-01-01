У Луцьку 6 комунальних підприємств витратили більше, ніж заробили

У Луцьку шість комунальних підприємств у першому півріччі 2018 року витратили більше коштів, ніж заробили.Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.Член виконкомупоцікавився, які комунальні підприємства станом на сьогодні є збитковими.Директор департаменту економічної політикивідповів, що цьогоріч затвердили фінансові плани для 20 комунальних підприємств. У 6 підприємств витрати перевищували доходи.«Ми очікуємо, що ці підприємства спрацюють добре до кінця року. Однак складна ситуація на «Луцькводоканалі» та ЛПЕ», - зауважив він.Натомість Ігор Муковоз наголосив, що потрібно планувати роботу комунальних підприємств, адже вони не можуть витрачати більше бюджетних грошей, ніж заробляють за надані послуги.