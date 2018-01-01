У Луцьку 6 комунальних підприємств витратили більше, ніж заробили
Сьогодні, 09:55
У Луцьку шість комунальних підприємств у першому півріччі 2018 року витратили більше коштів, ніж заробили.
Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.
Член виконкому Ігор Муковоз поцікавився, які комунальні підприємства станом на сьогодні є збитковими.
Директор департаменту економічної політики Олександр Озінович відповів, що цьогоріч затвердили фінансові плани для 20 комунальних підприємств. У 6 підприємств витрати перевищували доходи.
«Ми очікуємо, що ці підприємства спрацюють добре до кінця року. Однак складна ситуація на «Луцькводоканалі» та ЛПЕ», - зауважив він.
Натомість Ігор Муковоз наголосив, що потрібно планувати роботу комунальних підприємств, адже вони не можуть витрачати більше бюджетних грошей, ніж заробляють за надані послуги.
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Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.
Член виконкому Ігор Муковоз поцікавився, які комунальні підприємства станом на сьогодні є збитковими.
Директор департаменту економічної політики Олександр Озінович відповів, що цьогоріч затвердили фінансові плани для 20 комунальних підприємств. У 6 підприємств витрати перевищували доходи.
«Ми очікуємо, що ці підприємства спрацюють добре до кінця року. Однак складна ситуація на «Луцькводоканалі» та ЛПЕ», - зауважив він.
Натомість Ігор Муковоз наголосив, що потрібно планувати роботу комунальних підприємств, адже вони не можуть витрачати більше бюджетних грошей, ніж заробляють за надані послуги.
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