Нічна аварія у Луцьку: п'яний іноземець протаранив маршрутку
Сьогодні, 10:08
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого трапилась автопригода за участю маршрутки і Volkswagen Golf.
Інцидент трапився вчора, 14 серпня, - інформує Патрульна поліція Волині.
Водій легковика, іноземець, був нетверезий: мав 2,45 проміле алкоголю в крові, що в 12 разів перевищило норму.
Всі необхідні матеріали за фактом ДТП і керування в стані сп’яніння оформили патрульні поліцейські.
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Інцидент трапився вчора, 14 серпня, - інформує Патрульна поліція Волині.
Водій легковика, іноземець, був нетверезий: мав 2,45 проміле алкоголю в крові, що в 12 разів перевищило норму.
Всі необхідні матеріали за фактом ДТП і керування в стані сп’яніння оформили патрульні поліцейські.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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