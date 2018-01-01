Нічна аварія у Луцьку: п'яний іноземець протаранив маршрутку





Інцидент трапився вчора, 14 серпня, - інформує Патрульна поліція Волині.



Водій легковика, іноземець, був нетверезий: мав 2,45 проміле алкоголю в крові, що в 12 разів перевищило норму.



Всі необхідні матеріали за фактом ДТП і керування в стані сп’яніння оформили патрульні поліцейські.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого трапилась автопригода за участю маршрутки і Volkswagen Golf.Інцидент трапився вчора, 14 серпня, - інформує Патрульна поліція Волині.Водій легковика, іноземець, був нетверезий: мав 2,45 проміле алкоголю в крові, що в 12 разів перевищило норму.Всі необхідні матеріали за фактом ДТП і керування в стані сп’яніння оформили патрульні поліцейські.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію