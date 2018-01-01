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Нічна аварія у Луцьку: п'яний іноземець протаранив маршрутку

Нічна аварія у Луцьку: п'яний іноземець протаранив маршрутку
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого трапилась автопригода за участю маршрутки і Volkswagen Golf.

Інцидент трапився вчора, 14 серпня, - інформує Патрульна поліція Волині.

Водій легковика, іноземець, був нетверезий: мав 2,45 проміле алкоголю в крові, що в 12 разів перевищило норму.

Всі необхідні матеріали за фактом ДТП і керування в стані сп’яніння оформили патрульні поліцейські.

Нічна аварія у Луцьку: п'яний іноземець протаранив маршрутку

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Теги: аварія, Луцьк, нетверезий водій
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