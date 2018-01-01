Лучани заробляють менше за нововолинців
Сьогодні, 10:05
У Луцьку середньомісячна номінальна заробітна плата нижча, аніж у низці районів області.
Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.
Член виконкому Михайло Щур зауважив, що ще 9 місяців тому стало відомо, що у Луцьку середня зарплата нижча, ніж в середньому по області. Тепер же середня зарплата у місті нижча від тієї, яку отримують у деяких районах.
Так, середньомісячна номінальна заробітна плата становила 6 494 гривні. Вищі заробітки – у Луцькому районі (8 866 грн), Нововолинську (7 226 грн), Володимирі-Волинському (6 675 грн) та Ківерцівському (6 630 грн) районах. Середньообласна зарплата становила 6 523 гривні.
Директор департаменту економічної політики Олександр Озінович запевнив, що у кінці року середня зарплата по місту перевищить середньообласну.
«Не може бути, що у Луцьку зарплати менші, ніж у районах. Це говорить про тіньові зарплати і в місті є багато відомих підприємств, де люди не зареєстровані», - наголосив секретар Луцькради Григорій Пустовіт. Він закликав підприємців перестати дурити лучан та навести лад з легалізацією праці, аби належним чином сплачувати податки.
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Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.
Член виконкому Михайло Щур зауважив, що ще 9 місяців тому стало відомо, що у Луцьку середня зарплата нижча, ніж в середньому по області. Тепер же середня зарплата у місті нижча від тієї, яку отримують у деяких районах.
Так, середньомісячна номінальна заробітна плата становила 6 494 гривні. Вищі заробітки – у Луцькому районі (8 866 грн), Нововолинську (7 226 грн), Володимирі-Волинському (6 675 грн) та Ківерцівському (6 630 грн) районах. Середньообласна зарплата становила 6 523 гривні.
Директор департаменту економічної політики Олександр Озінович запевнив, що у кінці року середня зарплата по місту перевищить середньообласну.
«Не може бути, що у Луцьку зарплати менші, ніж у районах. Це говорить про тіньові зарплати і в місті є багато відомих підприємств, де люди не зареєстровані», - наголосив секретар Луцькради Григорій Пустовіт. Він закликав підприємців перестати дурити лучан та навести лад з легалізацією праці, аби належним чином сплачувати податки.
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