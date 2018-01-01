вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучани заробляють менше за нововолинців

Лучани заробляють менше за нововолинців
У Луцьку середньомісячна номінальна заробітна плата нижча, аніж у низці районів області.

Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.

Член виконкому Михайло Щур зауважив, що ще 9 місяців тому стало відомо, що у Луцьку середня зарплата нижча, ніж в середньому по області. Тепер же середня зарплата у місті нижча від тієї, яку отримують у деяких районах.

Так, середньомісячна номінальна заробітна плата становила 6 494 гривні. Вищі заробітки – у Луцькому районі (8 866 грн), Нововолинську (7 226 грн), Володимирі-Волинському (6 675 грн) та Ківерцівському (6 630 грн) районах. Середньообласна зарплата становила 6 523 гривні.

Директор департаменту економічної політики Олександр Озінович запевнив, що у кінці року середня зарплата по місту перевищить середньообласну.

«Не може бути, що у Луцьку зарплати менші, ніж у районах. Це говорить про тіньові зарплати і в місті є багато відомих підприємств, де люди не зареєстровані», - наголосив секретар Луцькради Григорій Пустовіт. Він закликав підприємців перестати дурити лучан та навести лад з легалізацією праці, аби належним чином сплачувати податки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зарплата, лучани
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
«Атовців і лучан хочуть зіткнути лобами»: у Луцьку обурені «перекиданням» бюджетних грошей. ФОТО. ВІДЕО
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцьких школах дітей годуватимуть за 20 гривень
Сьогодні, 10:15
Нічна аварія у Луцьку: п'яний іноземець протаранив маршрутку
Сьогодні, 10:08
Лучани заробляють менше за нововолинців
Сьогодні, 10:05
Діти переселенців безкоштовно їздитимуть у луцьких тролейбусах
Сьогодні, 10:04
Міг накоїти біди: у Луцьку виявили п'янючого водія. ФОТО
Сьогодні, 10:00
Схожі новини
Людина, яка просуватиме сторінку «Укрзалізниці» у Facebook, отримуватиме 117 тисяч у місяць Людина, яка просуватиме сторінку «Укрзалізниці» у Facebook, отримуватиме 117 тисяч у місяць
08 серпень, 16:30
Скільки у Луцьку заробляють медики Скільки у Луцьку заробляють медики
07 серпень, 12:01
Лучани просять встановити світлофор між ЦУМом та готелем «Україна» Лучани просять встановити світлофор між ЦУМом та готелем «Україна»
03 серпень, 16:58
Волинянам почали боргувати більше зарплати Волинянам почали боргувати більше зарплати
31 липень, 19:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центральному парку Луцька знесуть літній майданчик
Сьогодні, 10:44
 0
На Волині поліцеські карають маршрутників, які їздять з порушеннями. ФОТО
Сьогодні, 10:39
 0
У Луцьку дорогу обляпали бетоном
Сьогодні, 10:34
 0
Поліція розшукує водія, який збив дівчину на переході у Луцьку
Сьогодні, 10:25
 0
Лучанка, яка виховала 5 дітей, може стати «Матір’ю-героїнею»
Сьогодні, 10:17
 0
Медіа
відео
1/8