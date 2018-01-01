Лучани заробляють менше за нововолинців

У Луцьку середньомісячна номінальна заробітна плата нижча, аніж у низці районів області.Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.Член виконкомузауважив, що ще 9 місяців тому стало відомо, що у Луцьку середня зарплата нижча, ніж в середньому по області. Тепер же середня зарплата у місті нижча від тієї, яку отримують у деяких районах.Так, середньомісячна номінальна заробітна плата становила 6 494 гривні. Вищі заробітки – у Луцькому районі (8 866 грн), Нововолинську (7 226 грн), Володимирі-Волинському (6 675 грн) та Ківерцівському (6 630 грн) районах. Середньообласна зарплата становила 6 523 гривні.Директор департаменту економічної політикизапевнив, що у кінці року середня зарплата по місту перевищить середньообласну.«Не може бути, що у Луцьку зарплати менші, ніж у районах. Це говорить про тіньові зарплати і в місті є багато відомих підприємств, де люди не зареєстровані», - наголосив секретар Луцькради Г. Він закликав підприємців перестати дурити лучан та навести лад з легалізацією праці, аби належним чином сплачувати податки.