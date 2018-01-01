Поліція розшукує водія, який збив дівчину на переході у Луцьку





Нагадаємо, що 9 серпня, приблизно о 20 годині на вулиці Ковельській, водій на автомобілі BMW зеленого кольору здійснив наїзд на пішохода, 29-річну жительку Луцького району, яка рухалась по нерегульованому пішохідному переході, - інформує ГУНП Волинської області.



У результаті автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.



Тож поліція просить очевидців автопригоди невідкладно повідомити за наступними номерами телефонів: (0322) 24-23-80, 050-25-78-918, 099-51-96-339 або на лінію «102».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поліція розшукує водія , який втік із місця ДТП.Нагадаємо, що 9 серпня, приблизно о 20 годині на вулиці Ковельській, водій на автомобілі BMW зеленого кольору здійснив наїзд на пішохода, 29-річну жительку Луцького району, яка рухалась по нерегульованому пішохідному переході, - інформує ГУНП Волинської області.У результаті автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.Тож поліція просить очевидців автопригоди невідкладно повідомити за наступними номерами телефонів: (0322) 24-23-80, 050-25-78-918, 099-51-96-339 або на лінію «102».

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