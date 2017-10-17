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На Волині поліцеські карають маршрутників, які їздять з порушеннями. ФОТО

На Волині поліцеські карають маршрутників, які їздять з порушеннями. ФОТО
Волинські патрульні притягують до відповідальності водіїв громадського транспорту, які перевозять пасажирів з порушеннями.

Про це повідомили у прес-службі патрульних поліцейських у Волинській області.

Від початку комплексних заходів «Перевізник», за останні три тижні, волинські патрульні оглянули понад 2 140 маршрутних транспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів.

Щодоби перевіряється в середньому близько 100 таких «маршруток»: як вдень, так і вночі. З них 76 були технічно несправними.

Виявили також 275 випадків порушень законодавства з боку водіїв.
Зокрема, 37 керманичів дозволили собі перевозити пасажирів понад встановлену кількість, 10 – не пройшли обов’язковий технічний контроль, 73 – відхилились від визначеного маршруту руху тощо.
Усього патрульні оформили понад 300 адміністративних матеріалів на порушників.
На Волині поліцеські карають маршрутників, які їздять з порушеннями. ФОТО
На Волині поліцеські карають маршрутників, які їздять з порушеннями. ФОТО
На Волині поліцеські карають маршрутників, які їздять з порушеннями. ФОТО

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Теги: поліцейський, патрульний, водій, Волинь, маршрутка, порушення
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