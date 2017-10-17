На Волині поліцеські карають маршрутників, які їздять з порушеннями. ФОТО

Волинські патрульні притягують до відповідальності водіїв громадського транспорту, які перевозять пасажирів з порушеннями.Про це повідомили у прес-службі патрульних поліцейських у Волинській області.Від початку комплексних заходів «Перевізник», за останні три тижні, волинські патрульні оглянули понад 2 140 маршрутних транспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів.Щодоби перевіряється в середньому близько 100 таких «маршруток»: як вдень, так і вночі. З них 76 були технічно несправними.Виявили також 275 випадків порушень законодавства з боку водіїв.Зокрема, 37 керманичів дозволили собі перевозити пасажирів понад встановлену кількість, 10 – не пройшли обов’язковий технічний контроль, 73 – відхилились від визначеного маршруту руху тощо.Усього патрульні оформили понад 300 адміністративних матеріалів на порушників.