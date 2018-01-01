На декількох вулицях Луцька знесуть занедбані паркани

У Луцьку на 14 вулицях демонтують паркани, які обмежують доступ до зелених зон на прибудинкових територіях та перебувають у занедбаному стані.Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.Директор департаменту муніципальної вартиповідомила, що паркани демонтують за адресами:вул. 8-го Березня, 33 біля ТОВ «Дріада»;вул. Галшки Гулевичівни, 6;вул. Данила Галицького, 8;вул. Данила Галицького, 8а;вул. Декабристів, 25а;вул. Замкова, 35;вул. Караїмська, 1;вул. Караїмська, 2;вул. Кафедральна, 8а;вул. Кравчука, 16; вул. Кравчука, 19б;вул. Станіславського, 50;пр-т Молоді, 3б;вул. Плитниця, 2б.Натомість член виконкомупопросив показати звернення мешканців з підписами, які просили демонтувати паркани. Юлія Сиротинська сказала, що таких документів немає.«Ви розв’язуєте конфлікт між міською радою і мешканцями. Є маса дворів, де встановили паркани, щоб не паркувалися машини, не розпивали алкоголь у дворах. З точки зону сухого закону їх треба демонтувати, але з точки зору благоустрою – ні», - сказав Алєксєєв.Секретар Луцькрадизауважив, якщо мешканці міста встановили неохайний паркан і там навіть не можуть покосити траву, на цій території треба наводити лад.