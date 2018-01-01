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На декількох вулицях Луцька знесуть занедбані паркани

На декількох вулицях Луцька знесуть занедбані паркани
У Луцьку на 14 вулицях демонтують паркани, які обмежують доступ до зелених зон на прибудинкових територіях та перебувають у занедбаному стані.

Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.

Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська повідомила, що паркани демонтують за адресами:

вул. 8-го Березня, 33 біля ТОВ «Дріада»;
вул. Галшки Гулевичівни, 6;
вул. Данила Галицького, 8;
вул. Данила Галицького, 8а;
вул. Декабристів, 25а;
вул. Замкова, 35;
вул. Караїмська, 1;
вул. Караїмська, 2;
вул. Кафедральна, 8а;
вул. Кравчука, 16; вул. Кравчука, 19б;
вул. Станіславського, 50;
пр-т Молоді, 3б;
вул. Плитниця, 2б.

Натомість член виконкому Ігор Алєксєєв попросив показати звернення мешканців з підписами, які просили демонтувати паркани. Юлія Сиротинська сказала, що таких документів немає.

«Ви розв’язуєте конфлікт між міською радою і мешканцями. Є маса дворів, де встановили паркани, щоб не паркувалися машини, не розпивали алкоголь у дворах. З точки зону сухого закону їх треба демонтувати, але з точки зору благоустрою – ні», - сказав Алєксєєв.

Секретар Луцькради Григорій Пустовіт зауважив, якщо мешканці міста встановили неохайний паркан і там навіть не можуть покосити траву, на цій території треба наводити лад.

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Теги: муніципали, благоустрій, Сиротинська, Алєксєєв
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