На Волині двоє молодиків ледь не обікрали ринок. ВІДЕО

У Любешові двоє невідомих чоловіків хотіли пограбувати контейнери на ринку та автостанції.Відео з камер спостереження на своїй сторінці у Facebook виклав«Просимо допомогти впізнати цих двох негідників, які серед ночі намагалися грабувати контейнери підприємців на ринку і автостанції, розбили камери спостереження.Директор ринку обіцяє грошову винагороду в сумі 500 гривень тому, хто перший вкаже йому прізвища, імена та по батькові цих злодіїв», - пише чоловік.