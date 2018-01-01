На Волині двоє молодиків ледь не обікрали ринок. ВІДЕО
Сьогодні, 10:52
У Любешові двоє невідомих чоловіків хотіли пограбувати контейнери на ринку та автостанції.
Відео з камер спостереження на своїй сторінці у Facebook виклав Петро Кравчук.
«Просимо допомогти впізнати цих двох негідників, які серед ночі намагалися грабувати контейнери підприємців на ринку і автостанції, розбили камери спостереження.
Директор ринку обіцяє грошову винагороду в сумі 500 гривень тому, хто перший вкаже йому прізвища, імена та по батькові цих злодіїв», - пише чоловік.
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Відео з камер спостереження на своїй сторінці у Facebook виклав Петро Кравчук.
«Просимо допомогти впізнати цих двох негідників, які серед ночі намагалися грабувати контейнери підприємців на ринку і автостанції, розбили камери спостереження.
Директор ринку обіцяє грошову винагороду в сумі 500 гривень тому, хто перший вкаже йому прізвища, імена та по батькові цих злодіїв», - пише чоловік.
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