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Обвал мосту в Італії: загинуло 35 людей. ВІДЕО

Обвал мосту в Італії: загинуло 35 людей. ВІДЕО
У місті Генуя досі розбирають уламки автомобільного мосту, що обвалився напередодні вранці під час зливи.

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.

За останніми даними, загинули щонайменше 35 осіб. Ще 16 – поранені, 12 – у тяжкому стані. Жертви трагедії - це автомобілісти, що їхали мостом, а також люди, що були під ним. Серед загиблих – троє дітей.

Міст Моранді, названий на честь автора, відкрили ще 1967 року. Останні два роки його ремонтували. За однією з версій, причиною падіння 200-метрового прольоту стала саме несвоєчасна реконструкція. Друга версія - в міст під час негоди вдарила блискавка.

Кусок мосту обвалився, коли на ньому був затор. Це сталося 14 серпня о десятій ранку під час сильної зливи. Мостом Моранді зазвичай рухається багато транспорту, бо він сполучає Італію з півднем Франції.

На ліквідацію трагедії італійці задіяли безліч техніки, 200 рятувальників, і десятки собак. Поряд постійно чатує гелікоптер: щойно когось знаходять - він підлітає і забирає постраждалих.
За кількасот метрів - польовий шпиталь. Там є кушетки і вся техніка, яка тільки потрібна, щоб реанімувати людину швидко.

Спеціально навчені собаки шукають живих людей, інші – мертвих.

Під час падіння обломки мосту зачепили склади, які були розташовані під ним.

Офіційної версії трагедії досі немає. Припускають, що це через роботи з реконструкції. В Інтернеті вирує думка, що в міст ударила блискавка. Однак європейська преса вже підняла архівні інтерв'ю італійських архітекторів, які давно радили цей міст не лагодити, а будувати новий. Його інженер Рікардо Моранді експериментував з інноваційними конструкціями, де використовував більше цементу і мінімум металу. Інший міст, який Моранді збудував у Венесуелі, весь завалився, коли в нього врізався танкер.


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Теги: Італія, міст, обвал
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