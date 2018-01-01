На луцькому автовокзалі знесуть бетонні плити
Сьогодні, 11:04
У Луцьку на території автовокзалу знесуть бетонні плити, які встановили, аби не дати будуватися там підприємцю Юрію Геруну.
Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.
«З якою метою їх поставили – незрозуміло. Вони там розміщені незаконно», - сказала директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська.
Натомість член виконкому Ігор Муковоз нагадав, що на території автостанції склалася конфліктна ситуація і поцікавився, яка нагальність прийняття рішення.
«Ми вже втретє проводимо там демонтаж кіосків. Місяць тому ми знімали 5 об’єктів. Мені невідомо, чи там є проект будівництва чи містобудівні умови. Там розмістили 4 літні майданчики, де продають сурогат. У подальшому вони також будуть зняті», - розповіла Сиротинська. Вона заявила, що ПрАТ «ВОПАС» використовує ситуацію на свій манер, програють суди і «пробують шантажувати місто та область».
Ігор Муковоз додав, що у місті знову створюють конфліктну ситуацію.
«Мене не цікавить конфлікт ПрАТ «ВОПАС» і підприємця, це їхнє внутрішнє. Але ПрАТ «ВОПАС» вважає, що рішень міської ради не існує, законів – не існує. Вони ставлять там тимчасові споруди як завгодно. Якби вони були законні, то ніхто б їх не знімав. Місто не отримує коштів від цього», - відповів секретар Луцькради Григорій Пустовіт.
Окрім того, виконком ухвалив рішення про демонтаж чотирьох літніх майданчиків на автовокзалі.
Нагадаємо, 6 серпня заявили, що автостанція може припинити роботу, а автобуси їхатимуть до АС №2, що на вулиці Львівській.
Але 7 серпня стало відомо, що автовокзал продовжує свою роботу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На луцькій автостанції хочуть збудувати торговий центр
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Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.
«З якою метою їх поставили – незрозуміло. Вони там розміщені незаконно», - сказала директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська.
Натомість член виконкому Ігор Муковоз нагадав, що на території автостанції склалася конфліктна ситуація і поцікавився, яка нагальність прийняття рішення.
«Ми вже втретє проводимо там демонтаж кіосків. Місяць тому ми знімали 5 об’єктів. Мені невідомо, чи там є проект будівництва чи містобудівні умови. Там розмістили 4 літні майданчики, де продають сурогат. У подальшому вони також будуть зняті», - розповіла Сиротинська. Вона заявила, що ПрАТ «ВОПАС» використовує ситуацію на свій манер, програють суди і «пробують шантажувати місто та область».
Ігор Муковоз додав, що у місті знову створюють конфліктну ситуацію.
«Мене не цікавить конфлікт ПрАТ «ВОПАС» і підприємця, це їхнє внутрішнє. Але ПрАТ «ВОПАС» вважає, що рішень міської ради не існує, законів – не існує. Вони ставлять там тимчасові споруди як завгодно. Якби вони були законні, то ніхто б їх не знімав. Місто не отримує коштів від цього», - відповів секретар Луцькради Григорій Пустовіт.
Окрім того, виконком ухвалив рішення про демонтаж чотирьох літніх майданчиків на автовокзалі.
Нагадаємо, 6 серпня заявили, що автостанція може припинити роботу, а автобуси їхатимуть до АС №2, що на вулиці Львівській.
Але 7 серпня стало відомо, що автовокзал продовжує свою роботу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На луцькій автостанції хочуть збудувати торговий центр
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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