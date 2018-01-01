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Луцький замок тоне у темряві, – активіст

Луцький замок тоне у темряві, – активіст
У Луцьку нарікають на те, що Замок Любарта не освітлюється у нічний час.

Про це у спільноті Луцьк то є Луцьк повідомив активіст Андрій Білан.

За його словами, основну родзинку міста туристам важко розгледіти.

"Туристи намагаються віднайти потонувший у темряві замок Любарта( Важко говорити про туристичну привабливість, коли вона відсутня в баченнях теперішньої міської влади. Так виходить, що лишається на задвірках історії наше провінційне місто", - йдеться у дописі.

Луцький замок тоне у темряві, – активіст
Луцький замок тоне у темряві, – активіст

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Теги: Замок Любарта, туризм, скарга
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