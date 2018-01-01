Луцький замок тоне у темряві, – активіст

У Луцьку нарікають на те, що Замок Любарта не освітлюється у нічний час.Про це у спільноті Луцьк то є Луцьк повідомив активіст Андрій Білан.За його словами, основну родзинку міста туристам важко розгледіти."Туристи намагаються віднайти потонувший у темряві замок Любарта( Важко говорити про туристичну привабливість, коли вона відсутня в баченнях теперішньої міської влади. Так виходить, що лишається на задвірках історії наше провінційне місто", - йдеться у дописі.