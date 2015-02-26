У Володимирі продавали яйця з цвіллю, – ЗМІ





Зіпсовані цвіллю яйця купили у магазині «Вопак», котрий розміщений на центральній площі Володимира-Волинського, - про це інформує



«Вчора купила десяток яєць у магазині «Вопак». Ввечері під час приготування їжі, коли яйця почала розбивати виявилося, що вони чорні всередині. Це жахливо, адже зіпсовані яйця можуть зіпсувати серйозно здоров’я. Вранці завітала у магазин і на вітрині знайшла ті ж самі яйця з цятками цвілі на шкарлупі. Гроші мені повернули, вибачення попросили, а зіпсовані яйця з продажу обіцяли зняти», – розповіла клієнтка магазину.







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