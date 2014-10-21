вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Юні волинянки підірвали інтернет кавером на «Despacito». ВІДЕО

Юні волинянки підірвали інтернет кавером на «Despacito». ВІДЕО
У селі Мизове, що у Старовижівському районі, молодь на день села виконала пісню і танець на мотиви відомої композиції «Despacito».

Про це пише Район. Стара Вижівка.

Відео виступу на власній сторінці у Facebook опублікувала Наталія Сачик.

На ролику дівчата у народних костюмах та з ситами на голові виконують жартівливу пісню «Де ж це сито».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: молодь, діти, пісня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
«Атовців і лучан хочуть зіткнути лобами»: у Луцьку обурені «перекиданням» бюджетних грошей. ФОТО. ВІДЕО
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку автодром хотіли здати в оренду за 50 гривень в місяць
Сьогодні, 11:58
Волинські артефакти: ТОП-10 археологічних скарбів області
Сьогодні, 11:56
Юні волинянки підірвали інтернет кавером на «Despacito». ВІДЕО
Сьогодні, 11:42
У Луцьку вдруге не дозволили облаштувати ринок на Львівській
Сьогодні, 11:40
У Володимирі продавали яйця з цвіллю, – ЗМІ
Сьогодні, 11:33
Схожі новини
Чоловіче дефіле по-волинськи: у селі хлопці здивували глядачів незвичним виступом. ВІДЕО Чоловіче дефіле по-волинськи: у селі хлопці здивували глядачів незвичним виступом. ВІДЕО
02 липень, 18:42
У Луцьку вчились «по-сучасному» працювати з дітьми та молоддю. ФОТО У Луцьку вчились «по-сучасному» працювати з дітьми та молоддю. ФОТО
21 жовтень, 2014, 16:30
У луцьких школах дітей годуватимуть за 20 гривень У луцьких школах дітей годуватимуть за 20 гривень
Сьогодні, 10:15
Коли у Володимирі діти підуть до школи Коли у Володимирі діти підуть до школи
14 серпень, 16:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині у ставку втопився чоловік
Сьогодні, 12:18
 0
Смертельна аварія під Києвом: фура переїхала ВАЗ. ФОТО
Сьогодні, 12:11
 0
Волинянин вирощував коноплю у теплиці
Сьогодні, 12:01
 0
У Луцьку автодром хотіли здати в оренду за 50 гривень в місяць
Сьогодні, 11:58
 0
Волинські артефакти: ТОП-10 археологічних скарбів області
Сьогодні, 11:56
 0
Медіа
відео
1/8