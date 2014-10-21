Юні волинянки підірвали інтернет кавером на «Despacito». ВІДЕО





Про це пише



Відео виступу на власній сторінці у Facebook опублікувала Наталія Сачик.



На ролику дівчата у народних костюмах та з ситами на голові виконують жартівливу пісню «Де ж це сито».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Мизове, що у Старовижівському районі, молодь на день села виконала пісню і танець на мотиви відомої композиції «Despacito».Про це пише Район. Стара Вижівка Відео виступу на власній сторінці у Facebook опублікувалаНа ролику дівчата у народних костюмах та з ситами на голові виконують жартівливу пісню «Де ж це сито».

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