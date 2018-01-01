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У Луцьку автодром хотіли здати в оренду за 50 гривень в місяць

У Луцьку автодром хотіли здати в оренду за 50 гривень в місяць
У Луцьку хотіли здати в оренду комплекс обладнання та споруд автодрому на вулиці Писаревського, 15.

Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко розповіла, що майно планують орендувати 26 годин у місяць. У бюджет надійде 52 гривні за місяць, адже одна година оренди обходиться в одну гривню.

«Там орендують аж 3 юридичні особи. У кожного інша кількість годин», - зауважила Алла Грабко.

Член виконкому Ігор Алєксєєв заявив, що така цифра його здивувала і попросив доопрацювати це питання.

У підсумку, проект рішення не підтримали.

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Теги: автодром, гроші, бюджет
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