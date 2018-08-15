Волинянин вирощував коноплю у теплиці
Сьогодні, 12:01
У Володимирі-Волинському чоловік вирощував коноплю в теплиці.
Так, правоохоронці, 14 серпня під час огляду присадибної ділянки одного із жителів міста, у теплиці знайшли коноплю, - пише Володимир медіа.
Звісно, весь «урожай» було вилучено та доправлено на експертизу.
За даним фактом розпочате кримінальне провадження за статтею 310 ч.1 Кримінального кодексу.
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Так, правоохоронці, 14 серпня під час огляду присадибної ділянки одного із жителів міста, у теплиці знайшли коноплю, - пише Володимир медіа.
Звісно, весь «урожай» було вилучено та доправлено на експертизу.
За даним фактом розпочате кримінальне провадження за статтею 310 ч.1 Кримінального кодексу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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