Волинянин вирощував коноплю у теплиці





Так, правоохоронці, 14 серпня під час огляду присадибної ділянки одного із жителів міста, у теплиці знайшли коноплю, - пише



Звісно, весь «урожай» було вилучено та доправлено на експертизу.



За даним фактом розпочате кримінальне провадження за статтею 310 ч.1 Кримінального кодексу.

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