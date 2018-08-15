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Волинянин вирощував коноплю у теплиці

Волинянин вирощував коноплю у теплиці
У Володимирі-Волинському чоловік вирощував коноплю в теплиці.

Так, правоохоронці, 14 серпня під час огляду присадибної ділянки одного із жителів міста, у теплиці знайшли коноплю, - пише Володимир медіа.

Звісно, весь «урожай» було вилучено та доправлено на експертизу.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження за статтею 310 ч.1 Кримінального кодексу.

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Теги: конопля, Володимир
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