Смертельна аварія під Києвом: фура переїхала ВАЗ. ФОТО
Сьогодні, 12:11
На Житомирській трасі під Києвом трапилась смертельна ДТП за участю фури і легкового автомобіля.
Інцидент трапився в середу, 15 серпня, - пише Корреспондент.
Як повідомляється, в результаті аварії загинули дві людини.
За попередніми даними, водій вантажівки пробив відбійник і виїхав на зустрічну смугу руху.
За повідомленням очевидців, водія вантажівки на місці немає.
"Трагедія на Житомирській трасі, неподалік Ставищ. За попередньою інформацією, вантажівка вилетіла через відбійник на зустрічну смугу і переїхала ВАЗ. У легковику двоє загиблих", - йдеться в повідомленні групи Київ Оперативний.
Судячи зі стовпа диму над вантажівкою, після зіткнення фура загорілася.
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Інцидент трапився в середу, 15 серпня, - пише Корреспондент.
Як повідомляється, в результаті аварії загинули дві людини.
За попередніми даними, водій вантажівки пробив відбійник і виїхав на зустрічну смугу руху.
За повідомленням очевидців, водія вантажівки на місці немає.
"Трагедія на Житомирській трасі, неподалік Ставищ. За попередньою інформацією, вантажівка вилетіла через відбійник на зустрічну смугу і переїхала ВАЗ. У легковику двоє загиблих", - йдеться в повідомленні групи Київ Оперативний.
Судячи зі стовпа диму над вантажівкою, після зіткнення фура загорілася.
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