Смертельна аварія під Києвом: фура переїхала ВАЗ. ФОТО

На Житомирській трасі під Києвом трапилась смертельна ДТП за участю фури і легкового автомобіля.Інцидент трапився в середу, 15 серпня, - пише Корреспондент.Як повідомляється, в результаті аварії загинули дві людини.За попередніми даними, водій вантажівки пробив відбійник і виїхав на зустрічну смугу руху.За повідомленням очевидців, водія вантажівки на місці немає."Трагедія на Житомирській трасі, неподалік Ставищ. За попередньою інформацією, вантажівка вилетіла через відбійник на зустрічну смугу і переїхала ВАЗ. У легковику двоє загиблих", - йдеться в повідомленні групи Київ Оперативний.Судячи зі стовпа диму над вантажівкою, після зіткнення фура загорілася.