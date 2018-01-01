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Смертельна аварія під Києвом: фура переїхала ВАЗ. ФОТО

Смертельна аварія під Києвом: фура переїхала ВАЗ. ФОТО
На Житомирській трасі під Києвом трапилась смертельна ДТП за участю фури і легкового автомобіля.

Інцидент трапився в середу, 15 серпня, - пише Корреспондент.

Як повідомляється, в результаті аварії загинули дві людини.

За попередніми даними, водій вантажівки пробив відбійник і виїхав на зустрічну смугу руху.

За повідомленням очевидців, водія вантажівки на місці немає.

"Трагедія на Житомирській трасі, неподалік Ставищ. За попередньою інформацією, вантажівка вилетіла через відбійник на зустрічну смугу і переїхала ВАЗ. У легковику двоє загиблих", - йдеться в повідомленні групи Київ Оперативний.

Судячи зі стовпа диму над вантажівкою, після зіткнення фура загорілася.
Смертельна аварія під Києвом: фура переїхала ВАЗ. ФОТО
Смертельна аварія під Києвом: фура переїхала ВАЗ. ФОТО
Смертельна аварія під Києвом: фура переїхала ВАЗ. ФОТО
Смертельна аварія під Києвом: фура переїхала ВАЗ. ФОТО

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Теги: аварія, фура, Київ
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