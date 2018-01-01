На Волині у ставку втопився чоловік
Сьогодні, 12:18
У селі Защитів Локачинського району у місцевому ставку потонув чоловік.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС України у Волинській області.
14 серпня в селі Защитів Локачинського району трапився прикрий випадок на воді.
В місцевому ставку втопився громадянин 1981 р.н. Тіло загиблого виявлено та піднято на поверхню місцевим населенням.
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Про це повідомили у прес-службі ДСНС України у Волинській області.
14 серпня в селі Защитів Локачинського району трапився прикрий випадок на воді.
В місцевому ставку втопився громадянин 1981 р.н. Тіло загиблого виявлено та піднято на поверхню місцевим населенням.
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