На Волині у ставку втопився чоловік





Про це повідомили у прес-службі ДСНС України у Волинській області.



14 серпня в селі Защитів Локачинського району трапився прикрий випадок на воді.



В місцевому ставку втопився громадянин 1981 р.н. Тіло загиблого виявлено та піднято на поверхню місцевим населенням.

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