На Волині за добу погасили 4 пожежі

За минулу добу волинські рятувальники ліквідували 4 пожежі.У вівторок, 14 серпня, рятувальники ліквідували чотири пожежі, що трапилися у Іваничівському, Маневицькому, Горохівському районах та місті Луцьку, - йдеться у повідомленні прес-служби волинських рятувальників.О 12:01 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в місті Горохові спалахнув дерев’яний житловий будинок. За 5 хвилин на місце виклику прибули працівники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини з Горохова, які о 12:27 ліквідували пожежу.Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.Також о 09:53 у селі Лежниця Іваничівського району загорілася цегляна господарська споруда. Погасили загорання о 11:13 вогнеборці 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Іваничі спільно з працівниками 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинська.Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.Ще рятувальники загасили два невеликих займання в селищі Маневичі та обласному центрі.