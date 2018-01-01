Лучани просять «навести лад» з графіті у місті

У Луцьку просять навести лад з написами на будівлях міста, оскількине всі так звані графіті є привабливими.Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій."Роками ці надписи ніхто не стирає чи не замальовує, і хоча пік вуличного розпису уже давно минув - картина ніяк не змінюється...Особливо боляче спостерігати таке явище у районі старого міста, що є культурним центром Луцька", - зазначає автор петиціїВідтак, чоловік вносить пропозицію щодо створення програми "чисте місто", основною задачею якої буде очищення міста від надписів та рекомендує покласти відповідальність за дотримання належного стану фасадів міста, на власників об'єктів та встановити контроль за фасадами в подальшому.