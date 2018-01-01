Поліція розшукує волинянина за скоєння тяжких злочинів
Сьогодні, 12:37
На Волині поліція розшукує 45-річного Житинського Бориса Юрійовича, якого підозрюють у скоєнні тяжких злочинів.
Відтак, чоловіка підозрюють у злочинах передбачених ч.2 ст.370 (провокація підкупу), ч.1 ст.366 (службове підроблення), ч.1 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України, - інформує ГУНП у Волинській області.
Розшукуваний переховується від органів слідства.
Поліція звертається до громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо можливого місця перебування даної особи повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 742340, 0689475307 або на лінію «102».
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Відтак, чоловіка підозрюють у злочинах передбачених ч.2 ст.370 (провокація підкупу), ч.1 ст.366 (службове підроблення), ч.1 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України, - інформує ГУНП у Волинській області.
Розшукуваний переховується від органів слідства.
Поліція звертається до громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо можливого місця перебування даної особи повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 742340, 0689475307 або на лінію «102».
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