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У Луцьку новоспечений студент на радощах прихистив кошеня з вулиці

У Луцьку новоспечений студент на радощах прихистив кошеня з вулиці
У Луцьку один з абітурієнтів, який дізнався про те, що пройшов на державне, на радощах узяв з вулиці кошеня.

Про це на сторінці газети Волинь-нова у Facebook написала Оксана Саган, яка цьогоріч була у приймальній комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Жінка каже, що найважчими були липень і серпень — переживання вчорашніх школярів і їхніх батьків, подача оригіналів документів і найголовніше — очікування результатів вступної кампанії.

"Мимоволі переймаєшся чужими проблемами, а допомогти нічим не можеш. Але вкотре переконуюся: в житті сумне завжди поряд із веселим. Майже перед самим обідом у кабінет зайшла колега з іншого факультету. Розчервоніла, з телефоном біля вуха, вона щось емоційно розповідала. Щоб ви уявляли, це відбувалося приблизно ось так: «На цю — ні! Я 3 рази дивилася. Точно — ні! І на ту — ні! Тільки платна форма. А на цю… Ти готовий? Другий у списку! Є державне місце. Точно!» Радісні вигуки співбесідника «Клас!» і «Єс!» було чути за три метри від мобілки. Поклала трубку і пояснила: син вступив до університету на бюджетне місце. Щаслива побігла за піцою — ось так і пообідали всім кабінетом", - пише Оксана.

А на другий день мама новоспеченого студента розповіла продовження історії.

«Уявляєте, — каже, — лечу додому, відкриваю двері, а там — син із кошенятком на руках — малесеньким рудим клубочком. На радощах з двору забрав. Я й не заперечувала — нам доля усміхнулася, хай і коту щастя буде».

Коли ж дійшло до питання, як назвати нового члена сім’ї, хлопець заявив, що вже все вирішив: «Я вчитимуся на бакалавра, то і кіт хай буде Бакалавром — на згадку про цей день».

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Теги: вступна кампанія, СНУ ім. Лесі Українки, студент, кіт, тварини
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