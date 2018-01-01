У Луцьку новоспечений студент на радощах прихистив кошеня з вулиці

У Луцьку один з абітурієнтів, який дізнався про те, що пройшов на державне, на радощах узяв з вулиці кошеня.Про це на сторінці газети Волинь-нова у Facebook написала Оксана Саган, яка цьогоріч була у приймальній комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.Жінка каже, що найважчими були липень і серпень — переживання вчорашніх школярів і їхніх батьків, подача оригіналів документів і найголовніше — очікування результатів вступної кампанії."Мимоволі переймаєшся чужими проблемами, а допомогти нічим не можеш. Але вкотре переконуюся: в житті сумне завжди поряд із веселим. Майже перед самим обідом у кабінет зайшла колега з іншого факультету. Розчервоніла, з телефоном біля вуха, вона щось емоційно розповідала. Щоб ви уявляли, це відбувалося приблизно ось так: «На цю — ні! Я 3 рази дивилася. Точно — ні! І на ту — ні! Тільки платна форма. А на цю… Ти готовий? Другий у списку! Є державне місце. Точно!» Радісні вигуки співбесідника «Клас!» і «Єс!» було чути за три метри від мобілки. Поклала трубку і пояснила: син вступив до університету на бюджетне місце. Щаслива побігла за піцою — ось так і пообідали всім кабінетом", - пише Оксана.А на другий день мама новоспеченого студента розповіла продовження історії.«Уявляєте, — каже, — лечу додому, відкриваю двері, а там — син із кошенятком на руках — малесеньким рудим клубочком. На радощах з двору забрав. Я й не заперечувала — нам доля усміхнулася, хай і коту щастя буде».Коли ж дійшло до питання, як назвати нового члена сім’ї, хлопець заявив, що вже все вирішив: «Я вчитимуся на бакалавра, то і кіт хай буде Бакалавром — на згадку про цей день».