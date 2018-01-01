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Грабіжник-рецидивіст, який в центрі Луцька «обчистив» авто, сяде на 4 роки

Грабіжник-рецидивіст, який в центрі Луцька «обчистив» авто, сяде на 4 роки
На Волині судили 27-річного грабіжник, який, звільнившись із місць позбавлення волі, вчинив новий злочин.

Удень 26 вересня 2017 року неодноразово до того судимий (у тому числі за грабіж) молодик проник у багажник припаркованого на проспекті Волі в обласному центрі Волині автомобіля та викрав звідти рюкзак і сумку з речами й документами, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

Опісля ж, будучи викритим на місці вчинення злочину, вскочив у своє авто та втік.

Луцький міськрайонний суд, визнавши чоловіка винним у вчиненні грабежу,призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням 2-річного іспитового строку.

Не погодившись із таким вироком суду першої інстанції, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку.

Приставши на позицію прокуратури, апеляційний суд Волинської області обрав для грабіжника міру покарання у виді 4 років позбавлення волі.

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Теги: грабіж, кримінал, прокуратура, суд
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