Грабіжник-рецидивіст, який в центрі Луцька «обчистив» авто, сяде на 4 роки
Сьогодні, 13:10
На Волині судили 27-річного грабіжник, який, звільнившись із місць позбавлення волі, вчинив новий злочин.
Удень 26 вересня 2017 року неодноразово до того судимий (у тому числі за грабіж) молодик проник у багажник припаркованого на проспекті Волі в обласному центрі Волині автомобіля та викрав звідти рюкзак і сумку з речами й документами, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Опісля ж, будучи викритим на місці вчинення злочину, вскочив у своє авто та втік.
Луцький міськрайонний суд, визнавши чоловіка винним у вчиненні грабежу,призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням 2-річного іспитового строку.
Не погодившись із таким вироком суду першої інстанції, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку.
Приставши на позицію прокуратури, апеляційний суд Волинської області обрав для грабіжника міру покарання у виді 4 років позбавлення волі.
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Удень 26 вересня 2017 року неодноразово до того судимий (у тому числі за грабіж) молодик проник у багажник припаркованого на проспекті Волі в обласному центрі Волині автомобіля та викрав звідти рюкзак і сумку з речами й документами, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Опісля ж, будучи викритим на місці вчинення злочину, вскочив у своє авто та втік.
Луцький міськрайонний суд, визнавши чоловіка винним у вчиненні грабежу,призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням 2-річного іспитового строку.
Не погодившись із таким вироком суду першої інстанції, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку.
Приставши на позицію прокуратури, апеляційний суд Волинської області обрав для грабіжника міру покарання у виді 4 років позбавлення волі.
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