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Показали ще одну родзинку джазового фестивалю у Луцьку

Показали ще одну родзинку джазового фестивалю у Луцьку
Однією із родзинок фестивалю «Art Jazz 2018» стане музичний гурт з Вірменії та України - "Квартет Аніти Авакян".

Аніта Авакян — володарка голосу, котрий нікого не залишить байдужим. Особливий тембр та нестримна енергія Аніти полонила публіку і зробила Її улюбленицею багатьох сцен.

Різноманітність репертуару, від джазу до сучасного хіп-хопу, вражає і водночас засвідчує майстерність та талант.

А насолодитися чудовим виконанням та музикою "Квартету Аніти Авакян" можна 26 серпня з 19:10.

Квитки можна придбати за посиланням:
25 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018
26 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018-luck

Дітям до 14 років вхід безкоштовний.

Організатори: Луцький джаз клуб, БФ "Співдружність-Волинь" та ГО "Принцип". Під патронатом Генерального Консульства Республіки Польща у Луцьку.

Партнери: Луцька міська рада, Страхова компанія PZU Україна, «Kromberg s Schubert» , «Арарат», «Data Group», ,Волинська обласна філармонія, мережа ломбардів «Діамантовий дім», за підтримки: К&К group.


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Теги: фестиваль, джаз, анонс
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