Показали ще одну родзинку джазового фестивалю у Луцьку





Аніта Авакян — володарка голосу, котрий нікого не залишить байдужим. Особливий тембр та нестримна енергія Аніти полонила публіку і зробила Її улюбленицею багатьох сцен.



Різноманітність репертуару, від джазу до сучасного хіп-хопу, вражає і водночас засвідчує майстерність та талант.



А насолодитися чудовим виконанням та музикою "Квартету Аніти Авакян" можна 26 серпня з 19:10.



Квитки можна придбати за посиланням:

25 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018

26 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018-luck



Дітям до 14 років вхід безкоштовний.



Організатори: Луцький джаз клуб, БФ "Співдружність-Волинь" та ГО "Принцип". Під патронатом Генерального Консульства Республіки Польща у Луцьку.



Партнери: Луцька міська рада, Страхова компанія PZU Україна, «Kromberg s Schubert» , «Арарат», «Data Group», ,Волинська обласна філармонія, мережа ломбардів «Діамантовий дім», за підтримки: К&К group.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Однією із родзинок фестивалю «Art Jazz 2018» стане музичний гурт з Вірменії та України - "Квартет Аніти Авакян".Аніта Авакян — володарка голосу, котрий нікого не залишить байдужим. Особливий тембр та нестримна енергія Аніти полонила публіку і зробила Її улюбленицею багатьох сцен.Різноманітність репертуару, від джазу до сучасного хіп-хопу, вражає і водночас засвідчує майстерність та талант.А насолодитися чудовим виконанням та музикою "Квартету Аніти Авакян" можна 26 серпня з 19:10.Квитки можна придбати за посиланням:25 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-201826 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018-luckДітям до 14 років вхід безкоштовний.

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