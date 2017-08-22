Показали ще одну родзинку джазового фестивалю у Луцьку
Сьогодні, 18:15
Однією із родзинок фестивалю «Art Jazz 2018» стане музичний гурт з Вірменії та України - "Квартет Аніти Авакян".
Аніта Авакян — володарка голосу, котрий нікого не залишить байдужим. Особливий тембр та нестримна енергія Аніти полонила публіку і зробила Її улюбленицею багатьох сцен.
Різноманітність репертуару, від джазу до сучасного хіп-хопу, вражає і водночас засвідчує майстерність та талант.
А насолодитися чудовим виконанням та музикою "Квартету Аніти Авакян" можна 26 серпня з 19:10.
Квитки можна придбати за посиланням:
25 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018
26 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018-luck
Дітям до 14 років вхід безкоштовний.
Організатори: Луцький джаз клуб, БФ "Співдружність-Волинь" та ГО "Принцип". Під патронатом Генерального Консульства Республіки Польща у Луцьку.
Партнери: Луцька міська рада, Страхова компанія PZU Україна, «Kromberg s Schubert» , «Арарат», «Data Group», ,Волинська обласна філармонія, мережа ломбардів «Діамантовий дім», за підтримки: К&К group.
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Аніта Авакян — володарка голосу, котрий нікого не залишить байдужим. Особливий тембр та нестримна енергія Аніти полонила публіку і зробила Її улюбленицею багатьох сцен.
Різноманітність репертуару, від джазу до сучасного хіп-хопу, вражає і водночас засвідчує майстерність та талант.
А насолодитися чудовим виконанням та музикою "Квартету Аніти Авакян" можна 26 серпня з 19:10.
Квитки можна придбати за посиланням:
25 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018
26 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018-luck
Дітям до 14 років вхід безкоштовний.
Організатори: Луцький джаз клуб, БФ "Співдружність-Волинь" та ГО "Принцип". Під патронатом Генерального Консульства Республіки Польща у Луцьку.
Партнери: Луцька міська рада, Страхова компанія PZU Україна, «Kromberg s Schubert» , «Арарат», «Data Group», ,Волинська обласна філармонія, мережа ломбардів «Діамантовий дім», за підтримки: К&К group.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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