Заклад, де виховують лідерів: як у Луцьку працює унікальний дитячий центр розвитку «Світлинка»*

У дитячому центрі раннього естетично-інтелектуального розвитку «Світлинка», що на вулиці Караїмській, 3 у Луцьку, із малюками починають працювати із однорічного віку. Діти тут здобувають чимало цікавих та «нестандартних» для дошкільних закладів умінь – наприклад, у школі моделей пізнають основи фотопозування і дефіле, відвідуючи англійський клуб, осягають розмовну іноземну мову на практиці, в арт-студії розвивають творчі таланти та відкривають художнє бачення світу.Унікальний заклад аж ніяк не вміститься у звичне багатьом поняття приватного дитячого садочка чи школи. «Світлинка» вже 15 років навчає луцьку малечу і має великий багаж досвіду роботи із дітьми за сучасними методиками. Ідейним натхненником та директором закладу є мистецтвознавець, доцент, яка ось уже 20 років працює із дітками.«Я сім років працювала викладачем музики, займалася з дітьми та пізнавала їх, тому у нашій школі ми робимо акцент на естетичний розвиток. Це єдина дошкола, чиї вихованці вже три роки виступають у драмтеатрі, ляльковому театрі, будинку культури», - розповіла пані Тетяна. Тож головне завдання, яке ставлять перед собою викладачі – всебічно розвивати особистість, віднайти у кожній дитині таланти та індивідуально підходити до її розвитку.Нині у дитячому закладі навчається понад 100 дітей. У роботі з малечею застосовують методики педагогів зі світовим іменем – як, наприклад, Марія Монтессорі, слідкують за «освітніми» новинками із Заходу та користуються власним досвідом. Окрім того, з дітьми працюють кваліфіковані психолог і логопед.«Світлинка» – перший у Луцьку дитячий садок, куди почали брати дітей з 4-ох років, адже раніше це не було поширеним. Згодом ми брали трирічних дітей, а вже понад сім років приймаємо малюків від одного року. Ми єдина установа, де батьки залишають діток від одного року, тобто не треба, аби мама була на занятті», – додала керівник Тетяна Антонівна. Для найменших вихованців тут організовують ігри, працюючи над розвитком дрібної моторики рук, творчості та навчають малечу пізнавати природу.«Спочатку нас запитували, що ми робимо з такими маленькими дітьми. А ми запрошували прийти і подивитися. Вже за кілька тижнів батьки й самі помічають великі зміни. Ми завжди запрошуємо батьків – вони можуть у будь-який момент прийти і бути на занятті, аби їм не розповідали, як все гарно чи як добре вчиться дитина, бо це можна побачити на власні очі. Окрім того, раз на півроку є обов’язковим відкритий урок для батьків – це добре і для них, і для малечі… Дітлахи від 2 до 6 років – наші лідери, які згодом досить успішні у навчанні в середній школі. Діти, які навчаються у нас із малого віку, дуже відрізняються від своїх однолітків», - розповіла засновник Тетяна Антонівна.Навчання у закладі починається із 8:30 та триває до 14:00. Окремо є можливість залишати малюків і на другу половину дня, аби вони гралися, відпочивали та спілкувалися із однолітками.У дитячому центрі є ігрові кімнати, музичний та спортивний зали, вокальна студія та діє ціла низка напрямів навчання. Наприклад, маленька школа проводить комплексну підготовку діток 5-6 років до подальшого навчання у загальноосвітній школі.Тут малеча вчиться читати та писати, пізнає основи математики, логіки та поезії, а також іноземної мови, хореографії тощо. Окрім того, для дітей діє англійський клуб, де малеча може навчитися вільно спілкуватися іноземною мовою.Тому пані Тетяна додає, що особливо приємно чути позитивні відгуки вчителів про «випускників» закладу.«Найголовніше, що діти вчаться із любов’ю. Іноді, коли вони готуються до якогось свята, і мають багато хореографії, діти самі нагадують, що сьогодні ще не читали. Ми вчимо їх вчитися, працювати самостійно та в колективі, і головне – закладаємо у їхні малі голівки любов до знань. Ми високодуховна та інтелігентна школа, а одна із запорук успіху - творчий колектив. Майже всі працюють у нас вже понад 7 років, кожен зайняв свою нішу та втілює свої ідеї в школі. А найголовніше, що ці люди надзвичайно люблять дітей», - зауважила Тетяна Антонівна.У художній студії «Світлинка» дошкільнят вчать креативити, творчо працювати із різними матеріалами, малювати, тут діти пізнають історію мистецтва тощо. Кожного року в арт-студії влаштовують виставку робіт вихованців, які, до слова, часто продовжують відвідувати заняття, навіть після переходу на шкільне навчання.Приватний садок також уже понад 7 років має унікальну школу моделей, яку відвідують діти віком 3-16 років. Їх навчають основ дефіле, фотосесій, акторської майстерності, стилістики тощо. Окрім того, для вихованців створили театр мод, а діти показують свої вміння на різноманітних конкурсах. У «Світлинці» пишаються тим, що виступають не окремі, «найкращі» діти, а переважно усі їхні вихованці.У рамках вокальної студії розгорнули цілий продюсерський центр. Тут займаються діти від 3 років, а також дорослі. Педагог працює над постановкою голосу, навчає вокалу, тож вихованці беруть участь у різноманітних конкурсах, працюють у студії звукозапису та навіть можуть зняти кліп. Цікаво, що вокальні, танцювальні номери та модельні здібності діти згодом демонструють у рамках ще одного проекту «Світлинки» - конкурсі «Принц та принцеса». До участі в дійстві залучають не лише вихованців закладу, а й інших дітей, яким допомагають підготувати номери для яскравого заходу.А ще у дитячому центрі є цікава «фішка», яка полегшує батькам організацію свята для дітей віком від 1 до 14 років. Батьки можуть замовити цілу виставу на обрану тематику, а у закладі все підготують та долучать талановитих аніматорів, які розважають дітей, аби свято стало незабутнім.Цьогоріч у маленькій школі додатково організують позашкільні заняття для першокласників – буде продовжений день з 12:30 до 18 години. Тож після школи діти приходитимуть на обід, робитимуть уроки, а в перервах зможуть помалювати з викладачем, займатися у спортзалі чи піти на урок вокалу.«Я сама мама, тому сама знаю, як це важко – після роботи ще бігати на гуртки, привозити дитину додому і робити уроки. Тому у нас можна буде спокійно залишити дітей, а вони повернуться додому духовно збагаченими та з виконаним домашнім завданням», - додала Тетяна Антонівна. Та чи не найголовніше те, що діти отримують тут гідний багаж знань та вмінь, знаходять друзів. Кожного року для першокласників, які покинули стіни закладу та вже ходять до школи, у жовтні організовують «зустріч випускників».У приватному дитячому садочку не збираються зупинятися на досягнутому - кажуть, є ще чимало ідей, які треба втілювати. Переглянути проекти закладу та більше дізнатися про роботу центру раннього розвитку дитини можна на, чи на