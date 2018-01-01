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Науковці шокували прогнозами: аномальне потепління триватиме ще 5 років

Науковці шокували прогнозами: аномальне потепління триватиме ще 5 років
Згідно з науковими прогнозами, існує висока ймовірність появи аномально теплого клімату наступні 5 років, навіть якщо не враховувати глобальне потепління.

Про це пише ТСН з посиланням на Science alert.

"Результати показують, що внутрішні коливання кліматичної системи, ймовірно, призведуть до того, що поверхня нагріється значно вище, ніж це очікується від збільшення парникових газів в атмосфері - принаймні протягом наступних п'яти років", - вважає кліматолог Канадського центру кліматичного моделювання та аналізу Джон Фіфе.

Вчені попереджають, що підвищений ризик екстремальних температур може спричинити великий потік тепла в деяких районах Світового океану, що серед іншого може зашкодити кораловим рифам у тропіках.

При цьому йдеться про загальну тенденцію до потепління: кожне наступне десятиліття тепліше за попереднє, одним з ключових факторів чого є "внутрішня мінливість" клімату. Новий прогноз на 2018-2022 роки залежить від того, як ця внутрішня або природна мінливість буде відрізнятися.

Наприклад, під час глобального потепління протягом 2000-х років внутрішні чинники, такі як коливання в Світовому океані, допомогли зберегти на планеті прохолоду. Однак, ці ж внутрішні чинники можуть викликати зворотні процеси, і оскільки постійна швидкість глобального потепління триває, це означає, що вже зростаючі температури отримають додатковий приріст.

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Теги: спека, погода, клімат, наука
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