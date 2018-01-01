Науковці шокували прогнозами: аномальне потепління триватиме ще 5 років





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"Результати показують, що внутрішні коливання кліматичної системи, ймовірно, призведуть до того, що поверхня нагріється значно вище, ніж це очікується від збільшення парникових газів в атмосфері - принаймні протягом наступних п'яти років", - вважає кліматолог Канадського центру кліматичного моделювання та аналізу Джон Фіфе.



Вчені попереджають, що підвищений ризик екстремальних температур може спричинити великий потік тепла в деяких районах Світового океану, що серед іншого може зашкодити кораловим рифам у тропіках.



При цьому йдеться про загальну тенденцію до потепління: кожне наступне десятиліття тепліше за попереднє, одним з ключових факторів чого є "внутрішня мінливість" клімату. Новий прогноз на 2018-2022 роки залежить від того, як ця внутрішня або природна мінливість буде відрізнятися.



Наприклад, під час глобального потепління протягом 2000-х років внутрішні чинники, такі як коливання в Світовому океані, допомогли зберегти на планеті прохолоду. Однак, ці ж внутрішні чинники можуть викликати зворотні процеси, і оскільки постійна швидкість глобального потепління триває, це означає, що вже зростаючі температури отримають додатковий приріст.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Згідно з науковими прогнозами, існує висока ймовірність появи аномально теплого клімату наступні 5 років, навіть якщо не враховувати глобальне потепління.Про це пише ТСН з посиланням на Science alert."Результати показують, що внутрішні коливання кліматичної системи, ймовірно, призведуть до того, що поверхня нагріється значно вище, ніж це очікується від збільшення парникових газів в атмосфері - принаймні протягом наступних п'яти років", - вважає кліматолог Канадського центру кліматичного моделювання та аналізуВчені попереджають, що підвищений ризик екстремальних температур може спричинити великий потік тепла в деяких районах Світового океану, що серед іншого може зашкодити кораловим рифам у тропіках.При цьому йдеться про загальну тенденцію до потепління: кожне наступне десятиліття тепліше за попереднє, одним з ключових факторів чого є "внутрішня мінливість" клімату. Новий прогноз на 2018-2022 роки залежить від того, як ця внутрішня або природна мінливість буде відрізнятися.Наприклад, під час глобального потепління протягом 2000-х років внутрішні чинники, такі як коливання в Світовому океані, допомогли зберегти на планеті прохолоду. Однак, ці ж внутрішні чинники можуть викликати зворотні процеси, і оскільки постійна швидкість глобального потепління триває, це означає, що вже зростаючі температури отримають додатковий приріст.

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