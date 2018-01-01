У Premier City – три прем'єри за один день*

Завтра, 16 серпня, у кінотеатрі Premier City аж три прем`єри. У соціальних мережах на офіційних сторінках кінотеатру запущено розіграші квитків до всіх прем’єрних фільм. Читайте опис, переходьте за посиланням та беріть участь у розіграшах!Аксель – це абсолютно секретний, інноваційний робот у вигляді пса, якого створили для захисту солдатів у майбутньому. Після невдалих експериментів Аксель потрапив на звалище. Там його знайшов підліток-мотоцикліст на ім'я Майлз. Побачивши робота-пса, Майлз вирішує йому допомогти. Разом із цим він активував технологію і прив'язав її до себе. Між хлопцем і псом з'явилася справжня дружба. В Акселя є просунутий інтелект і добре серце, почуття. Але бачачи, як робот розвинувся поруч із хлопцем, творці машини хочуть забрати його назад. Майлз ні за що не дасть друга в образу, та й Аксель захищатиме хлопця від усіх бід.Посилання на розіграш:https://www.instagram.com/p/BmflKC2Fu7m/?hl=ru&taken-by=premier_cityСара працює вчителькою і нічим не відрізняється від жінок її віку. Їй зараз нічого не потрібно, тільки трохи самотності. І останнє, що Сара хотіла б в цей момент - ще за кимось доглядати. Але її бабуся вирішила інакше - і віддала їй дуже зіпсованого, шкідливого мопса Патріка, який їсть все підряд. Цей пес неабияк псує життя дівчині, створюючи постійно незручні ситуації, але в той же час Патрік може і допомогти Сарі жити.Посилання на розіграш:https://www.facebook.com/premiercitylutsk/videos/1836843513063707/Громадянка Ісландії Хатлене має родини, проте вона має переконання. Цілеспрямовано, крок за кроком, вона робить усе можливе аби припинити діяльність заводу з виробництва алюмінію. На її думку це надто сильно бруднить довкілля та шкодить країні. Методи для своєї боротьби вона обирає не завжди законні. Разом зі своєю сестрою-близнючкою Хатле давно мріяла всиновити дитину. Нарешті цей момент наблизився – в Україні на жінок чекає чотирирічна дівчинка Ніка, яка втратила родину на війні. Та Хатле не може просто так виїхати з країни, бо її розшукують за злочини, які вона скоїла намагаючись зупинити завод.Посилання на розіграш:https://www.facebook.com/premiercitylutsk/videos/443134032842073/Чекаємо Вас на прем’єрі фільмів у кінотеатрі Premier City!