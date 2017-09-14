На Волині є своя «блакитна лагуна». ФОТО
Сьогодні, 18:33
Волинський фотограф Сергій Павлюк показав неймовірні знімки невеличкого поліського озера на Ратнівщині.
Серію світлин він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
Сергій зазначив, що на фото - озеро Святе (Дружби) Ратнівського району.
Також саме автор знімків назвав водойму волинською "блакитною лагуною".
Довідково:
Озеро Святе — гідрологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення в Україні. Розташована в межах Ратнівського району Волинської області, при південно-західній околиці села Тур.
Площа 44 га. Створена в 1975 році. Перебуває у віданні ДП «Ратнівське ЛМГ».
Охороняється озеро карстового походження з прилеглою територією. Глибина озера — до 8 м. (за іншими даними — місцями до 15 м). Вода чиста, прозора. Водяна рослинність бідна. Береги піщані, порослі сосновим лісом. У трав'яно-чагарниковому покриві переважають чорниця, брусниця, трапляється мучниця звичайна.
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Серію світлин він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
Сергій зазначив, що на фото - озеро Святе (Дружби) Ратнівського району.
Також саме автор знімків назвав водойму волинською "блакитною лагуною".
Довідково:
Озеро Святе — гідрологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення в Україні. Розташована в межах Ратнівського району Волинської області, при південно-західній околиці села Тур.
Площа 44 га. Створена в 1975 році. Перебуває у віданні ДП «Ратнівське ЛМГ».
Охороняється озеро карстового походження з прилеглою територією. Глибина озера — до 8 м. (за іншими даними — місцями до 15 м). Вода чиста, прозора. Водяна рослинність бідна. Береги піщані, порослі сосновим лісом. У трав'яно-чагарниковому покриві переважають чорниця, брусниця, трапляється мучниця звичайна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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