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На Волині є своя «блакитна лагуна». ФОТО

На Волині є своя «блакитна лагуна». ФОТО
Волинський фотограф Сергій Павлюк показав неймовірні знімки невеличкого поліського озера на Ратнівщині.

Серію світлин він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Сергій зазначив, що на фото - озеро Святе (Дружби) Ратнівського району.

Також саме автор знімків назвав водойму волинською "блакитною лагуною".

Довідково:

Озеро Святе — гідрологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення в Україні. Розташована в межах Ратнівського району Волинської області, при південно-західній околиці села Тур.

Площа 44 га. Створена в 1975 році. Перебуває у віданні ДП «Ратнівське ЛМГ».

Охороняється озеро карстового походження з прилеглою територією. Глибина озера — до 8 м. (за іншими даними — місцями до 15 м). Вода чиста, прозора. Водяна рослинність бідна. Береги піщані, порослі сосновим лісом. У трав'яно-чагарниковому покриві переважають чорниця, брусниця, трапляється мучниця звичайна.

На Волині є своя «блакитна лагуна». ФОТО
На Волині є своя «блакитна лагуна». ФОТО
На Волині є своя «блакитна лагуна». ФОТО

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Теги: фото, Сергій Павлюк
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