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Луцькі атовці прийдуть з ревізією на відкриття школи №27

Луцькі атовці прийдуть з ревізією на відкриття школи №27
Луцькі атовці пообіцяли прийти на відкриття новозбудованої ЗОШ №27, аби перевірити, на що депутати міськради витратили п’ять мільйонів із коштів реабілітаційного центру для учасників АТО.

Про це боєць-доброволець Сергій Ліманов розповів у коментарі інтернет-виданню «Волинь24».

Нагадаємо, у Луцькраді вирішили зняти п'ять мільйонів гривень з реконструкції реабілітаційного центру для учасників АТО. Натомість їх виділили на школу №27.

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«Я особисто хочу побачити ці дошки і парти за п’ять мільйонів гривень. Але якщо 1-го вересня школа не відкриється – то Луцька міська рада закриється. Бо клястися нам, що гроші беруть на школу, а потім її не відкрити – це вища наглість», - пояснив атовець.

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Теги: атовці, школа, ЗОШ №27
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Коментарі 1
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А скільки ще будуть "добровільних "внесків з батьків требувати ?
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