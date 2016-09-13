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На Волині суд припинив роботу через відсутність служителя Феміди

На Волині суд припинив роботу через відсутність служителя Феміди
Іваничівський районний суд до 21-го серпня не здійснюватиме розгляд справ та матеріалів.

Суд призупинив роботу у зв’язку з вибуттям голови суду Ігоря Нєвєрова у двотижневу відпустку, - пише Буг.

У період до 21-го серпня канцелярія суду здійснюватиме прийом та реєстрацію заяв, позовних заяв громадян та установ, матеріалів і клопотань поліції, обвинувальних актів тощо. Проте передати справи на розгляд суду неможливо у зв’язку з відсутністю суді Ігоря Нєвєрова.

Через такі обставини цивільні, адміністративні справи зберігатимуться у канцелярії суду до виходу голови суду на роботу.

Як раніше зазначалося, Вища рада правосуддя ухвалила внести подання Президентові України про відрядження до Іванич судді Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області Олександра Мушкета. Проте цей документ досі не підписаний Порошенком, інформують в Іваничівському суді.

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Теги: суд, Іваничі
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